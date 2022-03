Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ein ny rapport syner at vi er alt for dårleg rusta militært til å forsvare oss ved angrep. Beredskapslager av korn er nedlagde for lenge sidan. Prisen på treverk og stål har gått i vêret. Likeins prisen på gass, som er naudsynt for produksjon av gjødsel.

No står vi i ein situasjon der sjølvforsyninga på mat i Noreg er 35–40 prosent. Ei stadig meir uroleg verd syner at det straffar seg å satse på at marknadskreftene skal ordne opp, og at vi kan kjøpe oss ut av alle problem.

Vi har gjort oss avhengige av import av korn og soya for å produsere kjøt og mjølk. Vi er avhengige av importert gjødsel. Gjødsel er vi avhengige av for å produsere nok gras, grønsaker og frukt.

Vi er avhengige av diesel for å produsere mat og frakte råvarer. For ikkje å snakke om frakt av stort sett alt anna her i landet.

Annonse

Vi er avhengige av straum for å produsere kjøt, mjølk og frukt. På same måte som at alle andre her i landet er avhengige av straum i det daglege.

Dette er ein så alvorleg situasjon at om det ikkje vert teke alvorlege grep omgåande vil vi stå utan bønder til å produsere mat i dette landet. Rett og slett fordi dei ikkje tenar pengar lenger.

Det har ikkje vore dårlegare økonomi i det moderne landbruket nokon gong. Transportnæringa som vi er heilt avhengige av, tener heller nesten ikkje pengar.

På grunn av dei høge utgiftene vel mange bønder å kutte i tal dyr, og somme vel å ikkje så korn. Kva vert sjølvforsyningsgraden då? For ikkje å snakke om årets jordbruksoppgjer – som definitivt er eit vere eller ikkje vere for særs mange bønder.

Jamstill løna til bonden med snittløna i Norge for same tal arbeidstimar. Det må omgåande kome støtteordningar for gjødsel. Vi treng reduserte avgifter, spesielt på drivstoff, og makspris på straum. Styrk militær beredskap og få på plass beredskapslager for korn og frø.

Det kjem til å koste, men vi har ikkje råd til å la vere.