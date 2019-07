Cruiseturister og hva de legger igjen.

Spørsmålet er om vi skal bruke penger på å regne ut hvor lite penger de legger igjen på land. For de legger igjen så mye i luft og vann.

Send alle innbyggerne i en norsk kommune på cruise. Det er 20 rederier og 200 skip å velge mellom. De fleste cruiseskip har plass til 4000 passasjerer. Ta en tur til norske vestlandsfjorder eller til Venezia.

Nå i juni var vi noen korsangere på en liten vingård nord for Venezia og sov og spiste der i tre døgn. Vi var ett døgn i Venezia. Jeg gikk ikke til Markusplassen. Jeg betalte lusne to euro i turistskatt for overnatting. I havna lå flere gigantiske cruiseskip. Kontrasten mellom vinbønders harde arbeid og generasjoners slit for å klare seg, og cruiseskipenes næringsvirksomhet, var bare tankevekkende.

NRK sendte nylig den tysk dokumentaren «Invadert av turister». Den viste noen oppegående venetianere klarte å stoppe to cruiseskip i to timer. De ropte til cruiseskipspassasjerene: Dere er ikke velkomne. Dere ødelegger hus, lagunen og byen vår!

Norske fjell står støtt. Det gjør ikke hus i Venezia. Alle kan se at cruiseskipene er altfor store for norske fjorder og byer. Alt i Venezia blir smått i møte med et cruiseskip.

4000 mennesker skal ha mat, gå på do, dusje, svømme i basseng, shoppe, gå på bare og spille på kasino. Hvor mye søppel, matrester, kloakk blir det på ei uke. Hvor blir det av alt dette?

Glem flyskam, prompende sauer, mør biff og utslipp fra fritidsbåter. Cruiseskipene er så store klimaverstinger at vi må stoppe dem. Det skulle være enkelt. Jeg kan ikke se at vi trenger cruiseskip. De bidrar negativt i stor skala.

Er det dårlig oppførsel å si at vi ikke vil ha besøk av noen som ødelegger luft og vann med alt det det innebærer? Det er våre hjem. Menneskenes hjem i Geirangerfjorden og i Venezia. Hvis vi skal ha besøk, må det bare være bærekraftig.

Vi må ikke ha cruiseskip og cruiseturisme. Det er internasjonale cruisekonsern som tjener store penger, ikke folk i Geiranger og Venezia. Vi kan ikke ta imot gjester som ødelegger så mye. Bærekraft må det være, trøste og bære.