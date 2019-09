Cruise på rett kjøl!

Cruiserederiene er svært opptatt av gode relasjoner og tett kontakt med de destinasjonene passasjerene våre besøker. En god dialog med lokalsamfunn der vi utvikler tilbud og aktivitet på land på lokalsamfunnets premisser, er en viktig del av det vi kaller destinasjonsutvikling.

Innlegget fra Arne Sandnes kan leses her:

Nordmenn har invitert turister til å se unik norsk natur, og norske fjorder i flere tiår, og turistene er villige til å betale godt for opplevelsen. Skal vi nekte dem det?

Det er ingen tvil om at markedsføringen av Norge har vært så vellykket at infrastrukturutviklingen har havnet i bakleksa. Spesielt rammer dette mindre destinasjoner. Trengsel og køer skaper dårlige opplevelser for både bygdas egne, og besøkende, og Sandnes har rett når han skriver at det hender proporsjoner og kulturer krasjer.

Men løsningen er vel i anstendighetens og gjestfrihetens navn ikke å kaste ut dem vi har invitert? Løsningen må være å samarbeide for å investere i og oppgradere produktet vi tilbyr.

Ordfører Sandnes utroper cruisenæringen til klimaversting. Det er det ikke dekning for. På den annen side er jeg den første til å innrømme at klimaavtrykket fra vår næring – i likhet med en rekke andre næringer – er for høyt slik det er i dag. Cruisenæringen har forpliktet seg til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Svovelutslippene blir redusert med 85 prosent fra 1. januar 2020 som følge av nye drivstoffblandinger, og NOx-utslippene reduseres stadig som følge av overgang til naturgass på de fleste nybygg.

Vi vil ta landstrøm når dette er tilgjengelig langs kysten. Pr. i dag er det bare tilgjengelig i Kristiansand men Bergen og Ålesund vil komme etter. Fint sier vi, for over 30 prosent av den globale cruiseflåten er allerede klargjort for å ta landstrøm. Til neste år er det planlagt utslippsfrie innseilinger til cruisehavner i Norge ved hjelp av batteridrift. Med fornybar strøm fra norsk vannkraft, lagret i batterier produsert i Bergen. Næringen blir stadig mer bærekraftig.

En gjennomsnittlig cruiseturist slipper ut om lag 0,82 tonn CO2 som følge av båtreisen. Det er omtrent halvparten av hva en nordmann på sydentur slipper ut som følge av sin flyreise. Cruiseskip står for 0,2 prosent av verdens globale utslipp, og om lag 15 prosent av utslippene fra norsk innenriks skipsfart. Slike tall gir neppe grunnlag for å karakterisere cruisenæringen som en miljøversting slik som ordfører Sandnes insinuerer i fredagens avis.

Det er også viktig å huske at cruisepassasjerene legger igjen om lag 3 milliarder kroner når de går i land. I tillegg legger næringen igjen over en kvart milliard kroner i skatter og avgifter. Samtidig bygges det miljøvennlige og moderne cruiseskip til en verdi av over 12 milliard kroner ved norske verft. Næringen bidrar til stor verdiskapning langs hele kysten.

Vi i cruisenæringen ønsker å gjøre to ting samtidig; Vi vil både nå klimamålene våre og fortsette å bidra til verdiskapning langs kysten. Og ikke nok med det. Vi ønsker å gjøre dette i nært samarbeid med norske destinasjoner og kommuner, inklusive Norddal kommune. Invitasjonen er herved oversendt.