Covid-19 og alkohol

Debattinnlegget er skrevet av Morten Grønvold, Ås, Magne Richardsen, Oslo, Liv Ruud Thorstensen, Skarnes, Harald Dyrkorn, Skarnes og Elisabeth Kristiansen, Oslo.

Spriten er koronavirusets verste fiende, det veit alle etter 5 måneder med pandemi. Men så enkelt er det kanskje likevel ikke. Etter en rolig sommer er smittespredninga på veg mot gamle høyder. Vi har fått en debatt om årsaker:

• Er det ungdom som ikke lenger vil være med på dugnaden for å holde pandemien i sjakk?

• Eller skyldes oppblomstringa lettelsene i reiserestriksjonene?

Det blir feil å skylde på ungdom som gruppe; de er like forskjellige som andre årganger. Vi har tilsvarende vondt for å tru at opphold i et annet land med samme smittenivå som i Norge, i seg sjøl medfører økt risiko for å bli smitta; så lenge man forholder seg til smittevernreglene. Vi trur ikke hvem man er, eller i hvilket land man oppholder seg, er avgjørende for om man utgjør en smitterisiko. Derimot tror vi atferden man utviser kan ha avgjørende betydning for risikoen.

I mars viste sporing at en hovedkilde til smitten var et vintersportssted i Østerrike. Ingen trodde for alvor at turistene var blitt smitta i slalåmløypa. Da gjensto hotellene og nattklubbene som de sannsynlige arenaene.

Når nå smittenivåene øker igjen, aner vi de samme mekanismene; alkohol-adferd virker å stå sentralt i spredninga, hva enten smitten er importert eller har innenlandsk opphav.

Vi tror at regjeringa har en forståelse av at smittespredninga vi opplever har tett sammenheng med alkohol-adferd. En del uttalelser har vært ganske klare på det. Likevel vegrer man seg stort sett mot å henge bjella på katten. Hvorfor?

Regjeringa hevder å være næringslivets mest dedikerte beskyttere. Det må vel også inkludere alkoholprodusentene og skjenkenæringa; og dessuten salgsledda, reiselivsnæringene og luftfarten? Det må forplikte? Men hvor enkelt er det å stå i spagaten mellom å begrense utelivsfylla, samtidig som man opprettholder, og helst øker, inntjeninga i disse næringene?

Vi har ei regjering som ledes av landets historisk mest alkoholvennlige parti. Også i moderne tid har de vært i front i å legge til rette for økt alkoholkonsum og ditto alminneliggjøring av alkoholsalg og servering i stadig flere sammenhenger, samtidig som de hevder at alkoholpolitikken ligger fast.

Når våre byråkrater og politikere, som for en stor del sjøl blei sosialisert inn i alkoholkulturen via russetid og studentens lyckliga dar, nå skal gå i rette med dagens fadderuke-tradisjoner, kan det være lett å møte seg sjøl i døra. Opplever vi en viss berøringsangst?

Man kan naturligvis fortsette å begrense alkohol-adferd ved å innføre reiserestriksjoner, fordi man veit at en stor del av reisene har festing som konsekvens. Og man kan prøve å begrense festing innenlands ved å beholde grenser for forsamlingers størrelse, uten å vurdere ulike aktiviteters risiko, organisering og ansvarlighet.

Dette er likevel indirekte måter å begrense risikoadferden som alkoholbruken medfører, måter som er lite treffsikre og som dessuten rammer andre aktiviteter og grupper som ville kunne åpnes opp, som organisert masseidrett, kino, teater, alkoholfrie arrangement osv.

Legitimitet er en viktig størrelse i politikken. Den kan lett komme i spill i krisetider. Ved ikke å adressere smitteproblemet på en tydelig og balansert måte risikerer myndighetene å miste støtten til smitteverntiltakene på brei front.

Regelmessig omgang med alkohol kan skape et psykisk behov for gjentakelse som bygger seg opp over tid. Man føler sterkere og sterkere trang til timeout'en som alkoholen kan gi. Hva om den sivile ulydigheten vi opplever nå, er uttrykk for slike behov på gruppenivå? Kombinert med en individuell tilnærming til fellesskap og samfunn kan det virke som mange mener de er i sin fulle rett når de utfordrer smittevernregimet i full offentlighet.

Forstår myndighetene at de kan risikere å miste grepet? Og om de forstår det, er de, ut fra sin posisjon og sine lojalitetsbånd, i stand til å gjøre noe med det? Vil den indirekte tilnærminga fungere?

Vi frykter en situasjon der alkoholen, i stedet for å bidra til å stoppe pandemien, vil ødelegge lojaliteten til den felles innsatsen som fortsatt i lang tid vil være nødvendig.