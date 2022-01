Coop selger ikke kjøtt fra Brasil, Nationen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I flere artikler og i leder har Nationen satt søkelyset på import av storfekjøtt fra Sør-Amerika og har stilt spørsmål om dagligvarehandelens holdninger til brasiliansk kjøttproduksjon. Coop deler Nationens bekymring for både CO2-utslipp og miljø-ødeleggelser. Derfor har vi høyest andel norsk kjøtt i våre butikkhyller og har ikke kjøtt fra Brasil. Vi er overrasket over at Nationen velger å utelate sentral informasjon i sine artikler og lage spekulative framstillinger.

I vår dialog med Nationen, var vi helt tydelige på at vi ikke selger kjøtt fra Brasil. Derimot selger vi noe kjøtt fra Uruguay. Kjøttproduksjonen i Uruguay har ikke utfordringer med avskoging, i motsetning til Brasil. Vårt salg av kjøtt fra Uruguay utgjør kun 0,16 prosent av omsetningen av rødt kjøtt i Coop – en mikroskopisk andel, med andre ord.

Nationen er godt informert om dette, og dokumenterer selv at det aller meste av brasiliansk kjøtt importeres av aktører i Horeca-markedet. Likevel fremstilles saken på en måte som indikerer at vi selger kjøtt fra Brasil.

Når Nationen skriver at «siden 2014 har imidlertid importen av biff og fileter fra regnskoglandet Brasil økt kraftig» er det en merkelig måte å lese statistikken på. Tallene viser at importen har vært sterkt synkende i alle årene mellom 2014 – 2020. Økningen Nationen omtaler har skjedd i 2021 og ligger per oktober 2021 likevel under nivået fra 2014.

Coop har størst andel norsk kjøtt i butikkhyllene i norsk dagligvarehandel. Vi er største merkebruker av «Nyt Norge»-merket, som garanterer norske råvarer. Vi vet at våre kunder foretrekker norsk kjøtt. Vi velger norsk kjøtt så langt det lar seg gjøre. Det skal vi fortsette med. Vi importerer kun når det er underdekning i det norske markedet. Vi har ingen fremtidige planer om import fra Brasil.

Våre leverandører både i Norge og utlandet skal fortsatt møte strenge krav til mer bærekraftig matproduksjon. Det er noe våre kunder fortjener, og kloden trenger.

Coop lytter til kundene – og følger nøye med på de valgene kundene tar i butikken. Men for å gjøre valg, må alternativene være tilgjengelige. Brasiliansk kjøtt kan ikke velges bort i Coops butikker, nettopp fordi det ikke finnes. Vi håper Nationen framover kan bidra til mer presisjon i debatten om et viktig tema.