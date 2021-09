CO2-avgiften må betales tilbake til folket

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringens klimapolitikk er klasseblind, distriktsfiendtlig og svak. Regjeringens foreslåtte økning i CO2-avgiften er gitt sammen med en garanti om at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal øke. Samtidig bruker regjeringa sine tidligere kutt i formuesskatten som eksempel på et grønt skattekutt, og har åpnet for å bruke økte klimaavgifter til ytterligere kutt i skatt på selskapsoverskudd. Et nytt flertall må levere det motsatte.

Med klima som forklaring vil Solberg skru prisene opp, likt for alle uansett hvor du bor og uavhengig av tykkelsen på lommeboka di. Inntektene skal gå ut igjen i skattegaver til de rikeste som samtidig bor i sentrale strøk hvor det er lettere å gjøre natur- og miljøbevisste valg og slippe unna avgifta. Bedre oppskrift på folkelig motstand mot klimapolitikk må vi lete lenge etter.

Rødt har solid politikk for å kutte utslipp og for å ta oss mot et solidarisk lavutslippssamfunn. Vår miljøkamp er alltid omfordelende og rettferdig. Vår oppgave er å vise at tiltak for å få ned utslippene kan være røde, rettferdige og fungere for hele landet. Da må miljøavgiftene bli progressive.

Rødt vil øke CO2-avgiften med omtrent 80 øre mer per liter drivstoff, slik vi har gjort i våre alternative statsbudsjett. Vi vil øke den fort, for å sikre maksimal klimaeffekt, men det må skje i sammenheng med kompenserende progressive tiltak basert på økonomi, miljøbelastning og distriktshensyn, slik at dette ikke blir enda en usosial avgift.

Problemet med tradisjonelle miljøavgifter er at klasseblinde tiltak rammer usosialt, rammer de fattige mest og fører til motstand tiltrengt omstilling. Dette vil gjøre det vanskeligere å leve miljøvennlig for folk som bor i distriktene og/eller har lave inntekter – men en rettferdig omstilling krever jo nettopp at det store flertallet får mulighet til å leve miljøvennlig! Rødts modell for klimaavgift til fordeling, tar sikte på å sikre hensynet både til lavinntektsgrupper og distrikter, uten at insentivet til omstilling blir borte.

Rødt vil at de som bor og arbeider i distriktene skal få en distriktskompensasjon, for å kompensere for større transportavstander og mindre tilgang til transportalternativ. Gjennom vårt forslag kompenseres folk bosatt i distriktskommuner og folk med lave inntekter når bensin- og dieselavgiftene går opp, i stedet for at det innføres nok en flat avgift.

Tjener man lite og bor i distrikt, får man da mer tilbake enn om man er høytlønnet og bosatt i en by. Soneinndelinga til den differensierte arbeidsgiveravgifta er et konkret utgangspunkt, der ulike kommuner er kategorisert i sju ulike distriktsnivåer.

Rødt vil at alle som tjener mindre enn 600.000 kr skal få utbetalt klimarabatt. Vår modell vil gi om lag 1000 kroner hver til personer med under 600.000 i inntekt, og 1400 kroner til de som tjener under 250.000. Vi foreslår også et barnetillegg på 300 kroner per barn.

Vi vet at de med høy inntekt forurenser mer, og at en klimaavgift til fordeling ikke blir omfordelende av seg selv, om inntekt ikke inkluderes i avgiftsgrunnlaget. Derfor trenger vi at de som har inntekt over denne grensa ikke tar del i tilbakebetalinga.

Rødt mener at klimarabatten bør betales ut som et månedlig beløp, slik for eksempel barnetrygden gis i dag. I tillegg bør deler av inntektene brukes på omstillingstiltak i industrien og næringslivet, siden deler av avgiften betales inn derfra.