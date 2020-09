Dette er ikke en handleliste, men eksempler på hvordan Bama differensierer kvaliteten på sitrus slik at hele treet benyttes, og matsvinnet reduseres.

Les også: Bittersøt smak av perfekt frukt

Tonje Fjågesund har helt rett i at naturen gir oss mangfold. Mangfoldet finner vi på hvert eneste tre. Derfor er produsentene svært fornøyde med at vi skiller mellom appelsinene med aller best kvalitet, dem med litt mer varierende kvalitet og dem som går til juicepressing. I tillegg går en del av appelsinene som ikke egner seg som menneskemat til dyrefôr lokalt. Det er god ressursutnyttelse.

Det er altså ikke slik at Bama kun handler den beste tiendedelen av treet. Forbrukere er ulike, og ønsker ulik kvalitet på varene de kjøper. Det er vi glade for. Vi tilbyr noe for enhver smak og lommebok. På den måten får også produsenten veldig godt betalt for appelsinene av ypperste klasse. Det er lønnsomt for bonden, og bra for økonomien deres.

Annonse

Et annet viktig poeng, er at differensiering reduserer matsvinn. Her er Cevita et verktøy for å gjøre det lettere for forbrukerne å finne fram til ulike kvaliteter.

Tilsvarende differensiering gjør vi på norske råvarer som gulrøtter og poteter. Vi merker økende interesse for lavprisalternativene, som inneholder råvarer i forskjellige størrelser og utseende. Differensiering er et veldig godt virkemiddel for å redusere matsvinn.

For øvrig er verdensmarkedet stort, mens Norge er lite. Og vi vet at det produsentene våre ikke får solgt til oss i Norge, blir solgt til ulike markeder i andre land.

Et sunt kosthold med høyt inntak av frukt og grønt, er blant det mest bærekraftige vi kan spise. Bama har ansvar for at produktene vi tilbyr og måten vi driver vår virksomhet på, er så bærekraftig som mulig. Derfor jobber vi hele tiden for å redusere matsvinn. Det er vårt viktigste miljømål. I perioden 2016–2019 reduserte vi matsvinnet vårt med over 30 prosent, noe som betyr at vi er på god vei til å nå målet om halvering.

Vår erfaring er at god kvalitet fører til økt forbruk av sunne, smakfulle frukter. Derfor vil vi fortsette å tilby den beste kvaliteten under merkevaren Cevita, og samtidig ha alternative kvaliteter til lavere priser. Dessuten anbefaler vi nydelige appelsiner til juicepressing fra de litt mindre pene fruktene på treet. Valget er ditt!