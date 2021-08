«Byturisten» trugar allemannsretten

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Oslokaren Christian Fredrik Ovesen har latt seg provosere av innlegget mitt i Nationen med tittelen «Allemannsretten er truga», noko han gjev uttrykk for i ein kommentar med tittelen «By-turisten trengs på bygda» i same avis den 16. august

Hovudpoenget med innlegget mitt var eit heilt anna enn det Ovesen så einsidig henger seg opp i, truleg fordi han og sikkert mange andre byfolk kjenner seg støtt. Men dei utgjer trass alt det store fleirtalet av dei som kan truge allemannsretten.

På kva måte? Poenget mitt er at presset på naturen frå turismen og reiselivets side, friluftsliv inkludert, kan bli så stort at ein finn det naudsynt å legge restriksjonar på den bruken av naturen som allemannsretten opnar for og dei pliktene dette medfører. Og da vil sjølvsagt dei som utgjer hovudtyngda av fritidsbrukarar, nemleg byfolk fordi dei er flest, bidra mest til dette.

Dokumentasjon på det finn ein lett ut av ved å enkelt registrere at folk frå byane er dei som i stort fleirtal dreg til bygda og brukar naturen , spesielt i ferietida og helgene. Og sjølvsagt bidreg by-turisten på denne måten til næringslivet i distrikta, noko som diverre kan bli endra ved eventuelle restriksjonar i praktiseringa av allemannsretten.