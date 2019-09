Byttet bort kua – fikk havvind igjen

Høynivåpanelet som ledes av bl.a. Erna Solberg, la fram sin rapport «Five Opportunities for Action» i New York tirsdag. Her skisseres hvordan endringer knyttet til havet kan bidra med 1/5 av utslippskuttene som er nødvendige for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader Celsius.

Mens satsingen på havvind er det som får størst oppmerksomhet, har rapporten flere utfordringer til oss som produserer mat. Mat må vi ha, og mat har et fotavtrykk.

Rapporten er entydig på at vi må øke matproduksjonen i havet, og at en større andel av animalsk protein i vårt kosthold må komme fra sjømat og ikke fra landdyr. Og økningen må komme fra oppdrett, av både fisk og andre organismer.

«Uten er betydelig reduksjon i utslipp fra landbruk, vil det være nærmest umulig å begrense global oppvarming til 2°C eller mindre over førindustrielt nivå» heter det i rapporten.

Annonse

Selv om rapporten påpeker at det er endring i forbruk fra kjøtt til sjømat som har den største effekten, er det rom for å redusere fotavtrykket av eksisterende produksjon. Og her ser denne rapporten naturlig nok på hva som bør forbedres for matproduksjon i havet. Fôr er sentralt.

Hva skal oppdrettsfisken spise i framtiden? Dette er for lengst satt på agendaen, og det skjer mye innen utvikling av nye fôringredienser som ikke konkurrerer med humant konsum. Fôr er en utfordring vi deler i alt husdyrhold, enten dyra er på land eller i sjøen. Her er det rom for samarbeid.

Alle tiltakene eller mulighetsområde som rapporten skisserer, har et fotavtrykk. Her gjør rapporten en viktig helhetsvurdering av hvordan endringer slår ut positivt eller negativt på hvert enkelt av de 17 målene for bærekraftig utvikling. De positive aspektene er helt dominerende for både endring av kosthold fra kjøtt til sjømat og for reduksjon av utslipp fra fiskeflåten, se figur.

I erkjennelsen at nødvendige endringer for kosthold er så store, peker rapporten på to typer tiltak for å sikre at vi lykkes og får den positive klimaeffekten. Det ene er omfattende helsekampanjer. Det andre er innføring av karbonavgift på rødt kjøtt og annen mat med stort karbonavtrykk.

Til grunn for dette ligger også kunnskapen om at kostholdsendringen ikke bare er bra for klima, det er også bra for folkehelsa.

Gjelder det kun for utlandet? Kan vi velge at dette ikke angår oss her i Norge? Kan vi velge å satse på havvind og skipsfart, men se bort fra endringer i matproduksjon? Hva vil Regjeringen gjøre for å øke matproduksjonen i havet i Norge?