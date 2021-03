Selv om Norges Bondelag i et brev til næringsministeren den 1. mars presiserer at «de ikke aksepterer at norske bønder og landbruksbasert næringsmiddelindustri blir brukt som forhandlingskort om en frihandelsavtale med Storbritannia», har toget allerede gått.

Hos næringsminister Nybø er norske fiskeriinteresser mye mer verdifulle enn Norges største fastlandsindustri. Det betyr at Norges Bondelag også denne gangen står igjen på perrongen med lua i hånda og skjegget i postkassa.

At regjeringen bytter fisk mot ku i frihandelsavtaler, burde ikke komme overraskende på bondeorganisasjonen. De burde ha reagert lenge før.

Forrige gang Norges Bondelag ikke ble hørt var i august 2019 da daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen signerte Mercosur-avtalen. Fisk til Sør-Amerika. Ku til Norge.

I stedet for å fortsette å rope i regjerings-korridorene der de sjelden blir hørt, burde bondeorganisasjonene utvikle sin egen kommunikasjonsstrategi for de mer lydhøre. Dersom Norges Bondelag heller begynner å dele kunnskap med det norske folk kan verdien av forbrukermakt bli fruktbar.

Verdens største helsetrussel banker allerede på døra vår. Antibiotikaresistente bakterier kan ikke kureres med vaksine. Om 10 år kan du i prinsippet bli frisk av kreft, men du kan dø av en infeksjon. For hver liter mjølk og kjøtt Nybø legger på forhandlingsbordet i importkvoter til fordel for Storbritannia, er vi ett skritt nærmere neste pandemi.

I tiår etter tiår har norsk landbruk investert i kunnskap for å kunne produsere mat til egen befolkning med lite bruk av antibiotika. I dag topper Norge lista over land som ikke dytter dyra fulle med antibiotika. Milevidt foran Brexit-bonden.

Næringsdepartementet kunne solgt denne unike norske landbruks-kunnskapen til resten av verden. Men de forhandler den heller bort. Regjeringen skaper ikke bare en usikker framtidig matsikkerhet for deg og meg. De fjerner også mattrygghet.

Helsa til folk i Norge er rett og slett mindre verdt enn fisk.

Når avtalen om importkvoter av landbruksprodukter fra Brexit er signert vil flere norske fjøs bli nedlagt. Distriktene blir glisne. Verdiskapning i landbasert næring reduseres og flere folk vil være uten arbeid å gå til.

Men regjeringen lever ikke av fisk. De lever av velgere. Norge er Europas største fiskerinasjon, og niende største fiskerinasjon i verden. Likevel greier ikke myndighetene å selge fisken vår til verdens sju milliarder mennesker uten å bytte mot ku!

Vil Norges Bondelag ha norsk mat på bordet i framtiden, må de fortelle oss hvorfor vi skal putte norsk mat i handlekurven i dag.

Det kan ikke være så vanskelig. Måtte ikke NorgesGruppen nettopp trekke tilbake tysk kjøttdeig på grunn av salmonella?