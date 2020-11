Byråkratisk sommel knekker politisk velvilje

60 arbeidsplasser hos Konkurrenten.no AS står i fare. 100 millioner kroner som Stortinget for lengst har bevilget i korona-nødhjelp til ekspressbussbransjen i mai, er ennå ikke utbetalt.

29. mai tok regjeringen initiativ til en korona-støtteordning for ekspressbussbransjen i perioden juni - august. 100 millioner kroner ble øremerket formålet og formelt bevilget av Stortinget.

20. juli kom forskriften fra Samferdselsdepartementet: Ordningen skulle forvaltes av Jernbanedirektoratet, som publiserte søknadsinstruks 5. august. Søknadsfristen for juni ble satt til 17. august, for juli til 28. august og for august til 28. september. Konkurrenten.no AS har sendt inn både søknader og forespurt tilleggsinformasjon innenfor fristene. Alt nøye avstemt og dokumentert av autorisert regnskapsfører, som kravet er.

Likevel har ingen penger kommet. Ikke til Konkurrenten.no, og oss bekjent ikke til noe annet ekspressbusselskap.

Vårt selskaps beregnede, brutto inntektssvikt er kroner 21.139.878 fra pandemien rammet i mars og ut august. Redusert aktivitet har imidlertid også medført reduserte kostnader. Effekten på regnskapsresultatet («bunnlinjen») er slik at vi mener å skulle være berettiget til 5.070.872 kroner i støtte. Da har vi lagt til grunn 80 prosent av netto tap for juni og juli, og 60 prosent av netto tap for august – igjen som ordningen tilsier.

For oss dreier det seg om sårt tiltrengte midler for å finansiere videre drift.

At det er en underlig rolleblanding ute og går, setter en ubehagelig bismak på sendrektigheten.

Samferdselsdepartementet er regulator for ekspressbussbransjen. Samtidig er departementet selv største bransjeaktør, gjennom eierskapet i Vygruppen AS og datterselskapet Vy Buss AS. Konsekvens: Dersom vi blir nødt til å anke vedtaket fra Jernbanedirektoratet når det omsider foreligger, er altså ankemottaker eieren av vår største konkurrent, Vy Express.

Da er det dessverre en nærliggende tanke at den statseide hovedkonkurrenten allerede har fått en de facto «statsgaranti» å drifte for. I og med at staten eier selskapet og kommer til å dekke opp underskuddet.

For oss er det utenkelig at staten vil la et heleid selskap gå konkurs som en følge av pandemien. Vi opplever at en statsfinansiert konkurrent dermed sorgløst kan opprettholde tilbudet sitt for å kapre markedsandeler.

Og la det være nevnt: Jernbanedirektoratet er forvaltningsmessig underlagt Samferdselsdepartementet og følgelig ikke uavhengige i forhold til departementet.

Videre i samme bane, eller rettere sagt på samme skinner: At togselskapene ble gitt en underskuddsgaranti av Samferdselsdepartementet allerede 18. mars, hører med til historien. De får dekket «kostnader minus inntekter», i klartekst underskuddet. Ordningen gjaldt opprinnelig til 31. mai 2020, senere er den forlenget ut oktober.

Fra 1. november er det imidlertid «hensiktsmessig at togoperatørene i noe større grad selv igjen tar risikoen knyttet til kostnader og inntekter.» Konkret betyr det å få dekket 85 prosent av økonomiske tap fram til 30. juni 2021. Skulle togoperatørene klare å få overskudd, kan de beholde 50 prosent.

Så mens ekspressbusselskapene sliter og ikke engang får utbetalt den støtten regjeringen har villet gi den, blir togselskapene sydd puter under armene. Det finner vi underlig og uholdbart. Konkurrenten.no AS kommer til å fremme krav om likebehandling med togselskapene i Norge.

Til slutt:

Vi registrerer at det går raskere unna for andre aktører i samfunnet som er berettiget til statlig bistand i disse pandemitider. I media kunne vi nylig lese at Bjørn Eidsvåg søkte om kompensasjon én dag og ble tildelt tre millioner kroner dagen etter. Kulturbransjen beskriver ordningen som ubyråkratisk og med lite krav til dokumentasjon. Kurt Nilsen skal ha blitt tildelt omkring 13 millioner kroner fra samme ordning – uten revisorbekreftelse, men med krav om oppbevaring av bilag for eventuell senere kontroll, slik man kan lese seg til i presseomtalene av ordningen.

Så flott for Eidsvåg, Nilsen og andre gode kulturmennesker. Vi skulle ønske at en infrastrukturaktør som oss ble behandlet på samme måte.