Sakte, men sikkert går det opp for bøndene at byråkratiet og myndighetene umyndiggjør dem.

Registrering av viktige kulturlandskap med nasjonal verdi er sakens kjerne her.

Grunneierne i Bygland i Agder har fått erfare nettopp dette. Riksantikvaren har ifølge Agderposten sagt at grunneierne ikke skulle involveres i planene, som var kjent allerede i 2017, om at Sandnes, Åraksbø og Skore i Bygland skulle registreres som "kulturhistorisk kulturlandskap av nasjonal interesse".

Det er for det første respektløst mot bøndene, men dessverre en metode myndighetene bruker i mange saker. Det kartlegges og registreres uten at eierne av områdene får komme med innspill til selve kartleggingen.

Så vil kanskje noen si at det blir for mye arbeid å informere. Men når vi er så rike at Staten Norge bruker penger på dette byråkratiet og egentlig ikke veldig viktige ting i våres liv. Så får de ta tid til og informere. Og da må de være åpne og informere om både positive og negative ting som vil følge av planer og registrering. Det holder ikke bare og opplyse om folkemøter. Av ulike grunner kan kanskje ikke alle det gjelder møte. De må derfor kontaktes direkte.

Hvis de ikke vil informere er det en grunn. Og det sier seg jo selv, det er for lettere og få gjennom planene når de har kommet langt i prosessen. Dette må bøndene og grunneierne ta innover seg. Staten vil styre mer av eiendommene deres litt for litt, og på den måten slipper staten unna erstatning. De fleste ting som skal vernes eller tas spesielt vare på innebærer økte kostnader og mindre råderett over eiendommen.

Det kan følge litt penger med i tilskudd til bevaring av kulturminner og kulturlandskap. Men det en skal være klar over er at det ofte må utføres av «fagfolk» og at det da ofte vil bli dobbelt så dyrt enn hvis bonden selv gjorde jobben. Og det er faktisk bonden ofte like flink til som fagfolk. Men eierne av kulturminner og kulturlandskap har selvfølgelig en plikt til ikke å direkte ødelegge, men heller fortsette og ta vare på de.

Det er jo selvfølgelig viktig å ta vare på noen kulturminner og kulturlandskap, men det er ikke nødvendig og ta vare på alt. Kulturminner og kulturlandskap har blitt tatt godt vare på av bønder og andre i mange generasjoner helt frem til i dag. Derfor er det særlig respektløst overfor Dem og ikke informere og be om innspill fra starten.

Planer lages i dag over alt mulig. Det er rart ingen stiller mer spørsmålstegn ved behovet til mange av disse planene. Mange planer lages av kommuner med svært dårlig økonomi. En kan lett tenke at dette gjøres for og opprettholde arbeidsplasser i kommune byråkratiet. Penger som heller kunne gått til viktigere saker som helse og skole.

Disse problemstillinger som jeg her nevner er noe som må tas tak i av bønders og grunneierens organisasjoner. Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet.

Så jeg vil spørre Senterpartiet. Vil dere jobbe for at eiere av landbrukseiendom i Norge får informasjon og får komme med innspill i planer og registreringer som kan få betydninger for driften av landbrukseiendom? Og det i starten av registrering og planlegging?