«Det er stemningen jeg husker best» sier du kanskje hvis du tenker tilbake på en hendelse. Gode minner har gode stemninger. Stemningen av en fredfylt time på varmt svaberg, mens du fornemmer lyden av bølgeskvulpet i bakgrunnen. Eller en kald vinterdag, langt inne i Marka – når du glir gjennom frossen skog, omgitt av stillhet. Kanskje den plutselige frihetsfølelsen på store vidder, hvor ingen krever noe av deg.

«Hun har fanget stemningen» kan vi si om en dyktig maler. Eller vi kan la Beethoven sette oss i måneskinns-stemning. Kommer du fra et selskap, spør kanskje noen om stemningen var god? For vi bæres gjennom livet i bølger av stemninger. Noen gode, og noen ubehagelige. Noen gullkantet, noen svarte. Men alltid er vi i en eller annen stemningsmodus. Ofte temmelig nøytral, men likevel en stemning. Vi får aldri skrudd den av.

Skulle man da ikke snakke pent og respektfullt om stemninger? Burde ikke for eksempel naturvernet også være et vern av stemninger? For det er godfølelsen vi henter der ute – i skogen eller på fjellet. Det er stemningene vi nyter, og det er dem vi gjemmer på i etterkant.

Men de gode naturopplevelsene er truet. Der du henter livskvalitet i skog, på heia eller i fjellet, er det kanskje snart et støyende vindindustriområde. Sprengt i filler med dynamitt, og endevendt av svære stålkjefter. Det begynner å gå opp for lokalsamfunnene: Dette tapet vil vi ikke ha. For bygdas tap av natur og livskvalitet er større enn gevinsten. Energien som vindturbinene skulle gi kan skaffes på andre måter: smartere energibruk, effektivisering av vannkraftverkene, mere solenergi og mindre sløsing.

Truede naturtyper og arter blir noen ganger respektert i kampen mot naturødeleggende vindindustri. Nå krever folk respekt for truede naturopplevelser. De sloss for skjønnheten, stillheten, friheten og de gode stemninger som naturen gir, og som setter farge på deres liv. «Naturen er vårt største apotek» sa sosialmedisineren Per Fugelli. Biologen Dag Hessen har sagt det slik: «Livet kan aldri bli helt tomt om du har naturen».

Skal vi sloss mot naturødeleggende vindindustri med opplevelser og stemninger? Ja. For de verdiene kommer innenfra. Og det som kommer innenfra har styrke og utholdenhet.

Når folk på Frøya eller Haramsøya stanser maskinene, er det fordi de føler en styrke innenfra. Når folk i Nord-Odal forteller om en dyp sorg som har satt seg fordi de er i ferd med å miste naturen sin, viser det hva naturopplevelsen betyr. Når Norges Jeger- og fiskerforbund står opp mot naturødeleggende vindkraft, er det fordi jakt- og fisketurer også er opplevelsesturer. Når DNT og Norsk Friluftsliv også roper et høyt varsku, er det fordi de representerer alle dem som bruker naturen som mental energikilde.

Velferd er ikke bare forbruk og kommunale tjenester. Velferd er ikke bare det som kan måles. Grønn velferd i form av tilgang på natur kan vanskelig måles. Livskvalitet kan bare oppleves.

Det er brutalt å ta fra folk den naturen som bidrar til livskvalitet. Vi har feilet hvis plantingen av vindturbiner innebærer at vi samtidig planter en dyp sorg i befolkningen. Hvis vi ikke lenger kan søke naturen for å stemme sinnet når vi har behov, må vi si ifra. Vårt våpen er lydighet mot våre indre verdier. Det kan ha stor kraft.