Bygda? De kunne ikke betalt meg nok

Nylig la regjeringens demografiutvalg frem en rapport med ulike tiltak for distriktene, og et av tiltakene som har blitt omtalt er førerkort for 16-åringer. Senterungdommen mener imidlertid det er andre tiltak som fortjener større oppmerksomhet, og noen av disse er også nevnt i rapporten.

Det første tiltaket er et godt desentralisert utdanningstilbud – både innenfor videregående opplæring, og høyere utdanning. På videregående utdanning har vi allerede kommet godt på vei i Trøndelag, med spredt skolestruktur og et variert tilbud ved skolene. Med Senterpartiet og rødgrønne partiene ved roret på fylket sikrer man satsing på nye videregående skoler – både i Trondheim, Verdal og flere steder de kommende årene. Samtidig har man litt å gå på for å sikre alle som går en yrkesfaglig utdanning en lærlingplass.

Når det gjelder høyere utdanning har Senterungdommen vært krystallklar: Vi trenger både små og store studiesteder – slik at vi sikrer tilgang på riktig kompetanse i hele landet. Demografiutvalget peker på at desentraliserte utdanningstilbud er viktig – altså at man kan fullføre en utdanning fra et annet sted en lærestedets hovedsete. Samtidig har regjeringens strukturreform ført til mye usikkerhet og presset økonomi innen høyere utdanning, for eksempel ved Nord universitet. Senterungdommen mener derfor det er viktig å sikre høyskoler og universiteter nok penger, og nok tid, til å utvikle gode og tilpassede tilbud.

Videre er tilgang på høyhastighets bredbånd og god mobildekning en forutsetning for å få flere til bosette seg i distriktet. I dag er det altfor mange som ikke har dette på sitt hjemsted, og det har mange elever, eller arbeidstakere på hjemmekontor, fått merke under koronapandemien. Senterpartiet har introdusert begrepet «digital allemannsrett», som understreker at tilgang til internett og digitale tjenester bør være en selvfølge i hele landet.

Det er både nødvendig for bedrifter, private husstander, og offentlig tjenesteyting. Dessverre går utbyggingen gått for tregt, mye på grunn av manglende innsats fra sittende regjering. Utbygging av den digitale infrastrukturen bør derfor bli en prioritet om Senterpartiet kommer i regjering neste høst.

I utvalgets rapport foreslås det å tillate oppkjøring fra 16-år, men for Senterungdommen er det viktigst å gjøre det enklere for ungdom å kjøre opp akkurat nå. Da er det flere tiltak som må på plass – blant annet å sikre at all kjøreopplæring blir gyldig fravær i videregående skole. Videre må trafikkstasjonene være tilgjengelige, og ikke sentraliseres slik at unge får lengre vei til å gjennomføre oppkjøring og teoriprøve. Man bør også arbeide videre med løsninger for at teoriprøver kan gjennomføres ved de videregående skolene i fylket.

NRK spurte altså unge i Oslo hva de ville hatt for å flytte på bygda, og responsen var ulik. Noen svarte jobb, og noen sa at det ikke var aktuelt i det hele tatt. Sånn er det kanskje bare – vi er forskjellige, uansett om vi vokser opp i byen eller på bygda.

Hadde man stilt det samme spørsmålet ute på Hitra hadde man kanskje fått andre svar. Men samtidig ligger det jo en liten sannhet i det, om at et godt liv der man trives, enten i by eller bygd, ikke kan byttes mot penger. Derfor må vi ha en politikk for å skape gode liv i hele Norge.

Denne teksten ble først publisert på Midtnorsk debatt