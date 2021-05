Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hu er så gammal at hu vet hvor maten kommer fra. Hu vet også noe om hvor arbeidskrevende det er å produsere det vi skal spise.

Hu vokste opp i ei tid da maten var dyr og var noe alle behandla med den største respekt. En oldefar var odelsgutt og drog til sjøs og begynte butikk. Arbeidere og byborgerskap trengte å kjøpe matvarer. En morfar drog til sjøs og kom hjem og kjøpte gård.

Det er lenge siden, men fremdeles trenger vi at noen produserer mat.

«Uten bønder mister Bygdenorge rotfestet. Og uten Bygdenorge mister Norge rotfestet» skriver Erling Kjekstad i helga under overskriften «Opp alle jordens bundne bønder!»

Det var en gang noe som het primærnæringa. Det var jo den næringa vi ikke kunne leve foruten. Nå får jeg noen ganger inntrykk av at det er administrasjon, ledelse og økonomer som er primærnæringa. Ikke minst kreves det høye lønninger for å drive med ledelse på toppnivå, for de har så forferdelig mye ansvar og det er så stor konkurranse om å få de beste.

Men vi trenger de beste alle steder og vi har alle stort ansvar. Det skulle ikke minst koronasituasjonen ha synliggjort.

Det er det indoktrinerende tankegodset som hindrer oss i å gjøre opprør. Bondeopprøret trengs,men det blir ingen forandring uten at vi byfolk gjør opprør og setter primærnæringa der den rettelig må være. Først.

Det er sannelig på høy tid. Så nå må Stortinget forstå hva primærnæring er og sikre det som er helt uomtvistelig nødvendig, for oss alle. Det er vel ikke vanskelig å forstå hva som skal til for at noen orker og gidder å produsere mat.

Selge mat ser det ikke ut til å være noen fare for at noen ikke vil drive med.

Til bøndene: Fortsett og fortell hvordan de faktiske forholda i jordbruksnæringa er. Gjør det forståelig og synlig for oss. Vi trenger dere og dere trenger oss.