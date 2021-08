Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg har lest Jon Ingebretsens innlegg om at byfolk sliter på naturen og bør holde seg hjemme, og vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Hva mener han med «byfolk og andre naturfjerne menneske»? Er det mennesker for hvilke naturen er noe «rart» og fremmed, eller mennesker som lever livet utelukkende på betong og asfalt uten å bry seg om naturen?

Jeg er fjerde generasjons Oslo-gutt, og har bodd her i byen i 55 år. Jeg er svært glad i friluftsliv, og er så heldig å bo i en by med fantastiske omgivelser i form av skogområdene («markene») som omgir byen samt trivelige parker. Jeg bruker alt dette flittig. Men jeg reiser også. I Norge.

Jeg er inngiftet i Romsdalen, og eier en rorbu i Lofoten, der min familie kommer fra. Reiser dit innebærer utgifter: Drivstoff til bilen (samt til fly- og togbilletter), til mat, til opplevelser, til sportsutstyr, til vedlikehold av rorbua og til håndverkere når det trengs. Det samme gjør det for titusenvis av andre «byfolk» og utlendinger.

Vi legger igjen penger, mange penger, for disse varene og tjenestene – i distriktene. Vet ikke Ingebretsen dette? Har han undersøkt med reiselivsbransjen? Hvor mange hoteller, pensjonater, hyttesentre, skianlegg, fisketuristanlegg og håndverkere «i distriktene» har han spurt? Store deler av reiselivsbransjen kunne bare legge ned hvis «de utenfra» uteble. Hva slags næringsliv i distriktene ønsker Ingebretsen? Et som har kunder bare lokalt? Lykke til med omsetningen.

Slitasje på naturen – ja visst skjer det, overalt. Og begrensninger på bruk av naturen vil noen steder tvinge seg frem. Men spar oss for påstander om at det bare er «de utenfra» som står for all slitasjen, og som skremmer og skader beitedyr og dyreliv. Søk på nettet om forsøplingen av Finnmarksvidda og om ulovlig jakt der. Det er «de lokale», helst de som kjører scooter, som legger igjen søppel.