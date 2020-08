By og land, tann for tann

Det begynner å bli ei god stund sidan Arbeidarpartiet lanserte slagordet «By og land, hand i hand» . Den gongen, ved stortingsvalet i 1933, handla det om å få heile folket i arbeid, og industrien, landbruket og fiskeria var like viktige for å nå det målet. Og by og land greidde å gi Arbeidarpartiet sitt til då beste valresultat.

Les også: Utvid horisonten i sommar

I 2020 er det meir snakk om ei armlengds avstand, og vel så det, mellom byane og landet elles. Både busettingsmønsteret og arbeidslivet har endra seg. Verken industrien eller primærnæringa set like mange folk i arbeid som før. Fleire jobbar i det offentlege, og mange sit på kontor. Fleire bur i byen og stadig færre bur på bygda, og skal vi tru framskrivingane frå Statistisk Sentralbyrå kjem dette befolkningsmønsteret til å forsterke seg dei neste 30 åra.

«By og land har blitt eit stadig meir umake par i den politiske retorikken.»

By og land har blitt eit stadig meir umake par i den politiske retorikken. Eitt år før stortingsvalet nyttar særleg Senterpartiet alle moglege høve til å sette by og land opp mot kvarandre. Eller for å vere endå meir spesifikk: Å setje Oslo opp mot resten av landet. Og dei er ikkje åleine. Det såkalla Oslo-kommentariatet og Oslo-pressa har fått gjennomgå i Nordlys i sommar, for ein påstått mangel på kunnskap om landet og arbeidslivet. Og «dei nedi Oslo» eller «inni Oslo» er stadig utsette for negativ omtale av politikarar i regionane, og ikkje minst av folk rundt om i landet som ønskjer å fremje ei sak for heimplassen sin eller landsdelen sin.

Les også: Den halvhjarta distriktspolitikken

Annonse

Det er ingen tvil om at mykje av kritikken er riktig. For mykje har gått gale i Distrikts-Noreg sidan Arbeidarpartiet lanserte slagordet sitt i 30-åra, og mykje av det handlar om bortfallet av arbeidsplassar, bortfallet av offentlege tenester og til sist, utflytting. Særleg tenestetilbodet har fått gjennomgå med sitjande politiske styre. Og nyheitsbildet i riksmedia er i for stor grad prega av det som skjer i hovudstaden. Det er heller ingen tvil om at Senterpartiet kjem til å gjere det godt i neste stortingsval. Men å gjere Oslo, folk som bur i Oslo og det som har med Oslo å gjere til svarteper, også i saker der Oslo har fint lite med saka å gjere, svekker den verkeleg kritikken.

Les også: Små distriktskommuner kan aldri konkurrere med Lørenskog om å være Lørenskog

Systemkritikken må bli synlegare og tydelegare, og erstatte det som i altfor mange samanhengar kjem ut som kollektiv personkarakteristikk, dersom retorikk skal kunne omsetjast til praktisk politikk etter valet, gjennom breie, tverrpolitiske samarbeid. For det er mykje som skal til for å endre utviklinga. Storparten av menneskegruppa «folk flest» bur faktisk i Oslo og byane om dagen, og utgjer ein betydeleg del av kjøtvekta ved flytting av makt. Men eg er usikker på om dagens by og land, tann for tann-retorikk er eigna til å få folk i byen til å ta seg bryet med å levere røystesetel til beste for resten av landet, eller å gå i fakkeltog seinare, og bli med på laget i det prosjektet det er å attreise Distrikts-Noreg. Sjølv om potensialet så absolutt er til stades.

For desse Oslo-folka er i stor grad framleis folk utanfrå, ofte førstegenerasjons innflyttarar med dialekt, fotballag og barndomsminne frå andre delar av landet. Mange står i ein spagat mellom staden dei kjem frå og staden dei bur på, med ei mental liste som stadig blir fylt opp av nye plussar og minus for kvifor det eine er ein betre stad å leve enn det andre.

Det eine beinet står i ein tradisjon som handlar om det vi kjenner, om vanar, kultur, familie og barndomsminne. Og det andre står i eit vaksenliv som handlar om utdanning, arbeid, om nye tradisjonar og nye vanar, om andre moglegheiter og nye kvardagar. Dei aller fleste eg kjenner som har flytta frå bygda til byen, veit godt kvar dei kjem ifrå. Og mange av dei, meg sjølv inkludert, er engasjert i det som skjer på heimplassen og i landet elles, og er til og med i stand til å identifisere seg med utfordringane.

Er det ikke deilig å ha noen å hate, syng Raga Rockers. Ein skal ikkje undervurdere den kortvarige effekten av å få ut aggresjonen sin på noko eller nokon, anten det er Oslo-folk eller noko anna. Men på sikt er det nok meir berekraftig å strekke ut ei hand.