Busser som ikke må parkeres

Disse organisasjonene har i snart 30 år sendt norske skoleungdommer på bussturer til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Her har det unge fått lære om andre verdenskrig generelt og jødeutryddelsen spesielt. Mange har fått med seg sterke minner fra livet etter disse turene – i en tid der antisemittismen blomstrer igjen.

Det er covid-19 som gjør at inntektene til Hvite Busser og Aktive Fredsreiser har tørket inn. Etter at Norge stengte ned 12. mars i fjor, ble bussene deres stående parkert. Siden de er organisert som ideelle organisasjoner, har de falt utenfor ordningene med krisepenger fra det offentlige.

Undertegnede oppfordrer så sterkt som mulig om at disse bussene ikke må parkeres for godt – men nå har de behov for midler slik at den viktige oppgavene deres kan fortsette. Norsk skoleungdom trenger virkelig å få et møte med holocaust som de ikke glemmer så lett!