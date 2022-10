Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Camilla Garmann, Administrerende direktør i Rikstoto, er stolt over at Rikstoto har vært en viktig bidragsyter for trav- og galoppsporten i 40 år. I denne perioden har milliarder av kroner av overskuddet gått til å opprettholde sporten, og sånn skal det fortsette ifølge henne. Men hva ligger bak kulissene, veddemål og spenningen på banen?

Les svaret fra Camilla Garmann her:

Les også: Hestesporten har utviklet seg i takt med dyrevelferden

Løpshester er hardtarbeidende sportsutøvere som skal tjene inn penger. Sportens inntekter kommer fra hesten gjennom spill i trav- og galoppløp, og tilskudd til sporten avhenger av spilleomsetningen.

Travsport er den eldste organiserte sportsgren i Norge. De første, organiserte travløp ble avholdt i 1832. Årlig arrangeres over 4500 travløp, der mer enn 5500 hester konkurrerer om premiepengene. Total spillomsetning på travløp kom på cirka 3,8 milliarder kroner i 2016.

I Norge er veddeløp med dyr forbudt. Likevel gis det konsesjon for totalisatorspill, det vil si at hesteløp er knyttet opp mot organisert veddemål.

I sporten er hesten et middel for å nå mål som profitt, prestisje og fornøyelse. Menneskers premisser og ambisjoner setter rammene som fratar hesten muligheten til et liv som tar hensyn til artens behov. Lovverket og forskrifter gjenspeiler dette.

Annonse

Innenfor disse rammene er det avgjort hvor mye lidelse og risiko hestene skal utsettes for. Stress, kontroll, smertefullt utstyr, frykt, isolasjon og plassmangel fører til en rekke plager og skader som magesår, kolikk, leddbetennelser, muskel- og skjelettlidelser og luftveis- og hjerteproblemer. Også stereotyp atferd er utbredt.

God dyrevelferd virker å være uoppnåelig i enhver næring der økonomisk gevinst står øverst. Men også i hestesporten satses det på «moderne dyrevelferd», og dette brukes gjerne som markedsføringsstrategi; som investering i å sikre sportens fremtid, da dens omdømme er viktig.

Man kan likevel spørre seg hvilken praktisk betydning dette har for travsporten sin del.

Lovverket klassifiserer dyr som eiendom, altså ting. Samtidig står det at dyrene besitter en egenverdi, som er uavhengig av nytteverdien disse måtte ha for mennesker. Men egenverdien må vike når hesteatletene har gjort sitt.

Ikke alle får et nytt hjem etter endt karriere, og ikke alle har helsen i behold. Hestene ender opp som kasteballer eller blir avlivet som en del av gamet. Spørsmålet er da om det i det hele tatt er mulig å drive hesteløp på en etisk forsvarlig måte når det aksepteres at dyrene lider og dør for sporten?

Når avliving etter endt karriere i mangel av et nytt hjem er innbakt i etiske retningslinjer og omtales som en «verdig avslutning»? Burde vi heller anse hestesport som utdatert, på linje med dyr i sirkus?

I dag bruker vi dyr som mat, klær, i forskning, som kjæledyr og i underholdning. Samtidig har befolkningen blitt mer opplyste, og spørsmålet om hvordan vi kan og bør behandle dyr er mer aktuelt.

Hvorfor blir ikke hestesporten utfordret på dette? Hvor er debatten om hestenes lidelser i denne sporten? 40 år med spill på dyr og grotesk underholdning bør være nok.