Vi ynskjer nærheit til tenestene, forsikra dei oss. Vi vil stoppe sentraliseringa, sa dei også. Senterpartiet råka ein nerve i folket – og dei vann: 14,4 prosent oppslutning. Aldri tidlegare har partiet vore større. Som Venstre-mann kan eg ikkje gjere anna enn å ta av meg hatten. Gratulerer!

Valresultatet er uttrykk for ei tydeleg misnøye med rådande politikk, ikkje minst med samanslåingar av kommunar og fylke.

Eg bur sjølv på bygda og deler mange av bekymringane som kom fram under valkampen. Om det var noko eg sakna i debatten? Kan hende eit lysare og meir optimistisk blikk på moglegheitene. Dei finst i bygdene, dei òg. På oppløpssida var det derimot den destruktive klagesongen som fengde mest.

Spørsmålet no er kva slags strategiar vi vel for å snu utviklinga, for å kome oss vidare.

Senterpartiet vann veljarane med nærheit og kamp mot sentralisering. Så er det også dette han snakkar mest om, leiaren Trygve Slagsvold Vedum. Folk på bygda ynskjer det som er nært, kjent og kjært, fortalde han under partileiardebattane.

Nærheit er utvilsamt eit vakkert ord som gjev assosiasjonar til noko som er godt og varmt, noko heimleg, ei hand å halde i, smilande auge. Eg tenkjer på bestemorfanget og blomsterenga. Eg tenkjer på nærskulen og nærbutikken. Eg tenkjer på gamle dagar, på lys i glasa og dyr på beite.

Det meste var annleis før i tida. Teknologien. Økonomien. Tenestetilboda.

Men nærheit hadde vi.

«Tenestene skal ligge nær deg», les eg i valbrosjyren til Senterpartiet. Nærheit er fint å snakke om, men fungerer det i politisk samanheng? Betyr det postkontor og helsestasjon i kvar grend? Skal alle dei kommunale tenestene vere på ei armlengdes avstand frå heimen?

Med lovnadene fylgjer sjølvsagt også forventningar. I mitt hovud betyr det færre skulenedleggingar. Færre samarbeid på tvers av kommunegrensene. Fleire heimesjukepleiarar. Fleire ressursar til dei tenestene som alt finst. Med andre ord færre strukturelle grep som utfordrar opplevinga av nærheit.

Er det dette vi vil sjå tendensane av framover?

Nærheit er vakkert – og flytande på same tid. Nærheita definerer ingen ting, lover ingen ting, og det er opp til den enkelte å fylle ordet med innhald og meining.

Alle ynskjer nærheit, men ikkje heile tida. Nærheita er ikkje god om nærheita blir for … nær. Eg kjenner han som vart mobba kvar dag gjennom barneåra på den vesle nærskulen. Eg kjenner han som ikkje tør å oppsøke psykologen på det vesle kommunetunet, i frykt for kva kafégjestene vis-a-vis vil seie. Eg kjenner saksbehandlaren med altfor tette band til ho som ynskjer fritak frå buplikta. Eg kjenner han som ynskjer å bygge hytter, og som er på godfot med ordføraren.

Nærheitsdilemmaet finst også i Noreg. I Frankrike kallar dei det korrupsjon.

Kanskje må vi også akseptere at nærheita endrar seg? Framtida ropar på andre løysingar. Færre fysiske kontor betyr ikkje at ordningane forsvinn. «Det er berre ein ny måte å jobbe på», seier statsråd Anniken Hauglie. Ho meiner auka mobilitet òg gir auka tilgjenge.

Sentraliseringskreftene stryper bygdene, forklarte Senterpartiet oss i dagane før valet. Mykje av valkampen dreia seg også (for) mykje om dette: om alt som går skeis, og alt som blir verre. «I lokalsamfunn landet rundt opplever man å miste mye av livsgrunnlaget sitt», skreiv Sp-politikar Torstein Lerhol i Nationen rett før valet.

Elendigheitsbeskrivinga er kanskje reell for mange, men overdøyver dei andre historiene – historiene om det som fungerer, som gjer bygda livskraftig, alt dette som peiker framover.

Det pågår ei sentralisering i Noreg, i Europa, i verda. Og det har gjort det ei god stund. Sidan den industrielle revolusjonen, faktisk. Dei demografiske endringane går raskare enn tidlegare – frå dei minst sentrale til dei mest sentrale plassane. Men sjølv om innbyggjartalet i regionen min går ned, blir 20 000 hytter fylt opp i helgene med lukkelege deltidsinnbyggjarar. Økonomien i heimkommunen er heller ikkje så verst. Og per september er det 76 000 ledige jobbar i Noreg.

Er livsgrunnlaget på bygdene i ferd med å forsvinne?

Sentralisering dreier seg ikkje berre om politisk uvilje frå ei distriktsfiendtleg regjering, men òg om naturlege endringar. Fordi? Fordi jobbgrunnlaget i bygda alltid har vore avgrensa. Fordi du og eg er utstyrte med fri vilje til sjølve å velje kor vi vil bu. Og fordi teknologien endrar måtane vi bur og arbeider på. Når kommunikasjonen blir digital, må Posten finne nye måtar å vere Posten på. Når bonden byter ut gardsguten med maskiner, blir det færre arbeidshender i landbruket.

Senterpartiet var motmakt-partiet som fekk makta. Den gneldrande bikkja har blitt ei brølande løve. Ein ting er kva dei seier. Noko anna er kva dei gjer. «På Bjorli forsvann postkontor, stasjon og bank – og legekontoret på Lesjaskog var lagt ned – alt under raudgrøn regjering og i det raudgrøne kommunestyret», skriv Høgre-politikar Hanne Alstrup Velure på Facebook.

Senterpartiet vil snu sentraliseringsmaskineriet med meir nærheit. Det skal som kjent profetiske eigenskapar til for å gjere helvete om til himmel.