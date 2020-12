Det er kjent at vindkraftutbyggingene på Fosen har tatt grovt for seg av sørsamisk reindriftsareal og at andre utbygginger har tatt viktige reindriftsområder.

Det foreligger en dom i «Fosen-saken» som sier at det ikke kan drives forsvarlig reindrift der det er vindkraftanlegg (derfor fikk reindriften 89 mill i erstatning). Media har nylig skrevet om forskningsresultater fra lengre prosjekter om reindrift og vindkraftverk, som viser at kombinasjonen er umulig.

Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen er den nordligste delen av Fosen-utbyggingen som har ødelagt reindriftsareal. Området er rasert. Nå gjenstår bare Innvordfjellet.

Reindriften i Innvordfjellet tilhører Fosen reinbeitedistrikt, Nord-gruppen. Bryr vi oss noe som helst om reindrift i sørsamiske områder? Eller blir det rettere å spørre, bryr OED og regjeringen seg noe som helst om sørsamisk reindrift?

For Innvordfjellet har NVE og OED i alle runder fram til nå sagt at området ikke har noen verdi for reindriften. De har sagt det rett ut: «Departementet finner at det er lite som tyder på at området er eller kan bli sentralt for reindriften i distriktet, og finner ikke grunn for å drøfte hensynet til reindriften nærmere.»

Da utbygger Zephyr AS (de som raserer Haramsøya, Guleslettene, Kvitfjell, Raudfjell osv) søkte om forlenget frist for driftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk glemte man å spørre reindriften om høringsuttalelse. De glemte reindriften. Men ettersom samene selv oppdaget dette ble det sendt en uttalelse fra deres advokat. Her sier reindriften at de er sterkt truet av vindkraftutbygging og ikke vil tåle at også Innvordfjellet bygges ut. Og de sier: «Departementets vurdering av betydningen av Innvordfjellet for reindriften er basert på mangelfullt og uriktig faktagrunnlag».

Men bryr NVE seg om dette? Neida, snarere tvert imot. Da vi spurte NVE hvordan de ser på uttalelsene fra reindriften var svaret at «NVE har ikke kommentarer til denne uttalelsen». Og NVE nevner ikke reindriften når de oversender saken til OED. Den ligger fortsatt til behandling.

OED/regjeringen kan fullstendig overse reindriftsinteressene, fordi de en gang for alle har bestemt at de «finner ikke grunn for å drøfte hensynet til reindriften nærmere.»

Vi har sendt dem reindriftens uttalelse, og refererte til OED sin klagebehandling i 2018 der de skrev (som de alltid gjør): «Departementet viser til at det kan gis konsesjon til vindkraftverk når fordelene ved utbyggingen overstiger de skader og ulemper tiltaket kan medføre».

Vi stilte dem spørsmål om fordelene er større enn ulempene når reindriftdistriktet sier at de ikke vil kunne tåle at også Innvordfjellet bygges ut. Svaret var skikkelig rundt: «Vi tar spørsmålene fra Naturvernforbundet med som bemerkninger til klagesaken, og vil vurdere og besvare dem der i den grad det er av betydning for resultatet».

Dersom OED ikke gir fristforlengelse for Innvordfjellet vindkraftverk kan vi kanskje si at OED og regjeringen bryr seg (litt) om sørsamisk reindrift. Dersom de gir Zephyr fristforlengelse har vi fått klart svar; OED og regjeringen bryr seg ikke om sørsamisk reindrift. Og dermed ikke om sørsamisk kultur.