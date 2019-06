Bruk av nye proteinkilder er en hovedsatsing

Fremtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Rydd Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber oss om å ta utfordringen om å ta i bruk mer norske fôrråvarer. Utfordringen har vi tatt for lengst.

Med mål om bærekraftige og norskproduserte fôrråvarer, samarbeider landbruket, sjømatnæringen og mat- og bionæringen målrettet for å utvikle nye, innovative bioraffinerings- og prosesseringsteknikker. Naturlige bioressurser som gress, skog, nye råvarer fra havet og mikro- og makroalger, som tare, kan bli høykvalitets fôringredienser for fisk og husdyr.

Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke har en felles viktig oppgave i å stimulere til bruk av nye proteinkilder i matproduksjonen. Havforskningsinstituttet er sentral i arbeidet med å utvikle bruk av nye råvarer fra havet i fiskefôr. Nye ingredienser som insektmel, krill, mel av marine biprodukter med mer er på full fart inn i næringen som alternativer til soya.

Allerede nå ser vi at sentrale fôrprodusenter som Skretting og Biomar har tatt i bruk insektmel og krill som nye proteinkilder i fôret. Tilsvarende ambisjoner og satsinger skjer i landbruket i produksjon av fôr til husdyr.

Med ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon står omstilling fra soya til andre innsatsfaktorer øverst på vår agenda, og vi er enige om å øke selvforsyning av proteiner i fôr. For å komme dit mener NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge at de målrettede tiltakene vil være å styrke forsknings- og utviklingsarbeidet som er i gang, og å legge til rette for at resultatene leder til kommersielt tilgjengelige fôrråvarer så snart som råd er.

Vi jobber også for å videreføre arbeidet med bærekraftig fôrproduksjon i Norge, av fôr med lavere miljø– og klimaavtrykk.

Men inntil vi har tilstrekkelig mengde av alternative soyakilder, kan ikke bedriftene pålegges en økonomisk byrde for soya som innsatsvare. Økt pris på en råvare før det finnes tilstrekkelig mengde alternative proteinkilder gjør oss ikke mer bærekraftige. Det er videre derfor helt avgjørende for oss at den soyaen vi i dag bruker er sertifisert. Ved å øke toll på soya før vi har alternative ressurser klar i et tilstrekkelig omfang, blir soyatoll ren symbolpolitikk. Det er også grunn til å peke på at fôrets miljøfotavtrykk ikke kan vurderes isolert fra fotavtrykket til matvarene som produseres på grunnlag av dyrene som spiser fôret. Det er neppe bærekraftig å redusere fôrets miljømessige fotavtrykk dersom det har som konsekvens at fotavtrykket for produktene går opp.

Utfordringen har vi tatt for lengst. Og det er bare et tidsspørsmål før vi har kommet så langt at egne proteinkilder fullt ut kan erstatte bruken av soya.