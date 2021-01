Hansen har rett i at det har vært problemer med å få varene fram og at papirarbeidet har vært vanskelig for mange bedrifter. Først og fremst de små. Vi får se om problemene britene har med å få fisken fram til kundene er forbigående, som regjeringen hevder. Men britiske fiskere vil slett ikke tilbake til EU-medlemskapet. Fordi de nå får kontroll med egen fisk og får økt britiske kvoter.

Det er vanskelig å overføre britenes problemer over på en oppsigelse av EØS-avtalen, slik Hansen gjør. På fisk var britene i en svært vanskelig forhandlingssituasjon etter at alt britisk farvann hadde vært EU-hav i nesten 50 år. Norge har full kontroll med hele vår økonomiske sone. Fisk er ikke en del av EØS-avtalen, men regulert av det såkalte fiskerbrevet som en del av frihandelsavtalen fra 1973. En avtale som automatisk trer i kraft dersom EØS-avtalen sies opp.

EØS-avtalen fjernet i sin tid all toll på rund og filetert hvit fisk. Men det ble beholdt høy toll på bearbeidet fiskeprodukter som røkt laks (13 prosent) og toll på fersk laks ble uforandret på 2 prosent. Den gang var det nok et framskritt. Men som forskeren Arne Melchior (som Hansen viser til) skriver: ”Hvis man undersøker EUs tollnomenklatur mer i detalj, er det for sjømat en lang liste med land som har bedre tollvilkår enn både Norge og Island. (…) Det er paradoksalt at Norge, en nær og stabil handelspartner for EU i sytti år, og med frihandelsavtale i snart femti år, skal gis dårligere behandling i en sentral eksportnæring.” Sannheten er at EØS-avtalen er utdatert på toll.

Hansen skriver: ”Kontroll og sjekk på grensene koster penger. Forskningsprosjektet anslår kostnadene pr tur kan øke med opptil 68.000 kroner. Samlet sett kunne transportkostnadene bli over 500 millioner høyere.” 68 000 pr tur er forskernes verst tenkelige eksempel. Da er 20 prosent av alle vogntogene gjennom en stikkprøvekontroll som tar to døgn i laboratoriet. Regnestykket inneholder utgifter til bil og sjåfør og en verdiforringelse på lasten på 5 prosent. Dette gir ekstrakostnader for norsk oppdrettsnæring på 529 millioner.

Men sjøl dette verst tenkelige scenario gir merutgifter som er lavere enn tollbelastninga, som i 2018 var på 900 millioner kroner. Hansen må ha fått med seg at britene har fått null toll på fisk, også på bearbeidet fisk.

Hansen skriver: ”Ingen av handelsavtalene andre land har, inkluderer tilslutning til veterinærsystemet.” Men det samme forskningsprosjektet beskriver avtalene EU har med Færøyene og Sveits, som nettopp gjør det. Her er det gjensidig godkjenning av veterinærkontroll og ingen grensekontroll. De samme forskerne sier at om Norge får samme ordning så blir det ingen ekstrakostnad.

På sjømat er Norge en stormakt. Vi leverer 26 prosent av all sjømat EU importerer. EU har en sjølforsyningsgrad på 38 prosent, på laks 18 prosent, på torsk 9. Norge er sammen med Island nesten enerådende på fersk fisk til EU.

Det er flere arbeidsplasser bygd på norsk fisk i EU enn i Norge. Disse bedriftene vil ha fisken så fersk som mulig. Det vil også EUs innbyggere. De som mener at EU ønsker å la norske vogntog stå flere døgn på grensene må tro at EU ikke tenker rasjonelt.

Brexit viser at det er fullt mulig å få en bedre avtale på fisk enn EØS-avtalen.