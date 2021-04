Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

EFTA-landene sluttfører denne våren forhandlingene med Storbritannia om en varig ordning etter Brexit. Det byr på muligheter for å skape mer bearbeiding og økt aktivitet i sjømatnæringen.

I Nationen 12.4.2021 blir det etterlatt et inntrykk av at sjømatnæringen ikke står samlet bak kravet om forbedringer i markedsadgangen for norske fiskeprodukter.

Storbritannia er et viktig marked, ikke minst for ulike produkt av torsk, hyse, laks og reker. En samlet sjømatnæring opptatt av at vi skal gripe muligheten til å skape mer aktivitet og verdiskaping langs kysten av Norge.

Som mange av leserne til Nationen vet er landbruk og sjømat ikke fullt ut inkludert i EØS-avtalen. For sjømatnæringen har det ført til at vi har tollsatser til EU, og særlig på bearbeidede produkt. Desto mer vi gjør med fisken, desto høyere blir tollsatsene. Det har over tid bidratt til at vi har mistet mange arbeidsplasser og virksomhet knyttet til foredling av sjømaten.

Når EFTA-landene nå forhandler med Storbritannia om en frihandelsavtale er det første gang siden forhandlingene om EØS-avtalen at vi har en mulighet til å få til forbedringer i markedsadgang for fisken vår i Europa. Den anledningen må regjeringen gripe. Får vi lettelser i importtollen til Storbritannia kan vi utvikle en foredlingsindustri i Norge.

Det vil gi flere attraktive arbeidsplasser til kysten og distriktene. Det er vinn-vinn for Norge. Flere lønnsomme arbeidsplasser er ikke bare god distriktspolitikk, men også viktig for å bygge nye og fremtidsrettede industriarbeidsplasser.

Nationen har som en av få aviser viet de pågående forhandlingene stor spalteplass. Det skal avisen ha honnør for. Vinklingen blir imidlertid at det er ost mot fisk, og at sjømatnæringen går over lik for å vinne frem. La oss derfor understreke at dette ikke er en interessekonflikt som er skapt av sjømatnæringen, og at vi ikke er motstandere av landbruket.

Landbrukspolitikken er også innrettet slik at eventuelle lettelser på tollvernet kan kompenseres via andre støtteformer. Vi ser at distriktene både trenger grønne og blå arbeidsplasser.

For noen tiår siden var også fiskerinæringen avhengig av overføringer fra staten. Hvert år forhandlet fiskeriorganisasjonen og staten om støtte til næringen. Ved å bygge ned overføringene har vi fått en mer robust og attraktiv sjømatnæring.

Sjømatnæringen er eksportrettet og er avhengig av god markedsadgang for produktene. Vi har forutsetninger for lønnsom og konkurransedyktig produksjon på sjømatområdet, som ikke kan direkte sammenlignes med landbrukets forutsetninger. Dette gjenspeiles i norsk landbrukspolitikk.

Dette bør ikke være til hinder for at en også innenfor landbasert næringsmiddelproduksjon bør se på økt handel som en mulighet, og ikke bare en trussel.

Norsk matvareproduksjon er gjennomgående kjent for gode råvarer, høy kvalitet og god fiske- og dyrevelferd. Slik sjømatnæringen har gjort disse egenskapene til et grunnlag for eksport bør det også gi landbruket gode forutsetninger i enkelte eksportmarkeder. Det britiske markedet bør derfor ikke bare være en mulighet for bearbeidede sjømatprodukt, men også for gode landbruksprodukt.