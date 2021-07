Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg takker for at Nationen fredag 16. juli tar opp det viktige spørsmålet om hvordan vi skal få folk til å bli boende på bygda. Sjøl bor jeg på bygda i Løten i Innlandet, kun to kilometer fra kommunehuset og sliter med dårlig bredbånd. Det er heller ikke mer enn 15 minutter kjøring til Hamar sentrum. Vi har tre bredbåndsabonnement, den ene dagen virker det ene, den andre dagen virker det neste.

Bredbånd i hele Innlandet er viktig for verdiskaping og bolyst. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært ut i media og sagt at det går til valg på å øke støtten til utbygging av bredbånd på bygda. Høyre og Frp har også fått spalteplass på en satsing på "ekstra penger" til bredbånd i Innlandet. Ekstra pengene er puslete 16 millioner.

Men nå er det slik at pengesekken ikke er utømmelig, og det skal mer enn en liten økning til for at det skal utgjøre et reelt retningsvalg. Eksempelvis anslås det at det trengs 1,6 milliarder for kablet bredbånd til alle i Innlandet.

Legger man regjeringens "satsing" med støtte fra Frp til grunn med smålige 61 millioner per år, har hele Innlandet fått bredbånd rundt 2047. Det er lenge til. Selv dersom Arbeiderpartiet dobler denne “satsingen”, må̊ Innlandet vente til 2035 før alle er med i det moderne samfunnet. Så spørsmålet er hvor mye Arbeiderpartiet vil satse, og hvor de vil ta pengene fra.

MDG er enige i at et framtidsrettet bredbåndstilbud er en forutsetning for å utvikle hele landet. Det er et viktig punkt for barnefamilier når de skal bosette seg på bygda eller i byen. Det er avgjørende for å sikre næringsvirksomhet i bygd og by i hele landet. Det er naturlig at fellesskapet via staten bidrar betydelig for at alle skal få̊ ta del i de digitale mulighetene på lik linje. Det er en suksessfaktor for Distrikts-Norge.

1,6 milliarder høres ut som mye penger, men regjeringen satser stort i Nasjonal Transportplan (NTP) og ønsker å bygge mange nye motorveier. Veldig cirka så koster nye motorveier 200 millioner kroner per km. Så da kan det bli enten åtte km motorvei eller bredbånd til alle i hele Innlandet. Og da blir spørsmålet: Hva er mest verdt? Og hva bidrar mest til verdiskaping i Innlandet? Og hva vil bety mest for folket som bor i Innlandet. Vi i Miljøpartiet de Grønne mener at svaret på disse tre viktige spørsmålene er bredbånd.