Løfter om høyhastighets bredbånd til alle har igjen kommet inn i valgkampen. Noen vil til og med gjøre det til en rettighet. Samtidig har offentlige etater for lengst gjort seg avhengige av denne infrastrukturen - både internt og i samhandling med befolkningen. Dermed er dette ikke løfter om nye rettigheter, men heller en tilslørt omkamp på allerede etablert rett til offentlig tjenester. Hvordan?

Tjenester knyttet til helse, sikkerhet og beredskap, er noe vi har krav på - rettigheter!

Våre myndigheter leverer allerede mange sentrale tjenester ved hjelp av den nye infrastrukturen - som om den var tilgjengelig for alle. Har våre politikere glemt at vi ikke bare har rett, men også lik rett til disse tjenestene?

Det er ikke mobildekning overalt, denne er også avhengig av denne infrastrukturen – alt går ikke i luften! Allikevel brukes mobilnettet aktivt i varsling om fare, mellom myndigheter, nødetater og befolkning. Teknologien blir brukt til å tilfredsstille nye- og lovfestede krav til sikkerhet, beredskap og helsetjenester, i et stadig mer komplisert samfunn. Da er det ikke greit at de som bor bak et stort fjell, eller i skogen, blir møtt med "alle kan jo ikke få alt.."

Selv om ny teknologi kan gi oss et tryggere samfunn, synes rasjonalisering og reduksjon av offentlige utgifter å være viktigere. Dette blir tydelig når infrastruktur for kommunikasjon skiftes ut og offentlige tjenester går over til å bruke den nye - uten å sikre at denne dekker alle områder.

Resultatet er at mange får betydelig bedre tjenester, og raskere enn før, mens andre får redusert- eller intet tilbud. Klager blir ofte møtt med at dette er et forhold mellom tilbyder av kommunikasjonsløsning og abonnent, selv om politikere og ledere i offentlig forvaltning faktisk har ansvar for at leveringspliktige tjenester når fram til alle som har krav på dem.

Høyhastighets bredbånd er samfunnskritisk infrastruktur og – slik den brukes – en forutsetning for at leveringspliktige tjenester når fram til de som har krav på den. Nødvendig utbygging kan derfor ikke overlates til lokalpolitikere uten tilgang på nødvendig kompetanse, mange av dem i kommuner med dårlig økonomi.

Kravet om egenfinansiering på 25 prosent av prosjektkostnader gjør at statens tilskuddsordning for utbygging i "ikke kommersielt lønnsomme områder" ikke fungerer etter hensikten! Kommuner med dårlig økonomi fristes til å forbedre eksisterende tilbud der det bor mange - hvor man får mye igjen for pengene. Dette er samme prioriteringer som de kommersielle aktørene gjør, og det vil ta mange år før nødvendig infrastruktur er bygget ut i grisgrendte områder.

Vi opplever økende forskjeller i Norge. Manglende tilgang til samfunnskritisk infrastruktur vil forsterke disse forskjellene og føre til avfolking av bygdene – i strid med vedtatt politikk. Eller?

Innlegget er signert Arne Gerhard Schneider, Bjarne Alfred Haugen, Harald Verket, Hogne Borgersrud i Arbeidsgruppen for mobil og bredbånd, Velforeningene i Nes