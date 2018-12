Bransdal og stortingsfleirtalet

Ho uttalar at «I velfungerende demokrati burde tradisjonsrike partier innse når et slag er tapt, og respektere Stortingets vedtak å gå videre». Brandsdal meiner og at dette er « å drepe respekten for Stortingets vedtak»

Ja, det er viktig og ha respekt for Stortingets fleirtal. Dess meir merkeleg blir det når hennar partifelle, Kjell Ingolf Ropstad, let seg freiste til, nærast i nattas mulm og mørke, å ta kontakt med Erna Solberg for å få endra abortlova som ein del av argumentasjon for å bli med i Erna Solberg si regjering.

Annonse

Denne eventuelle lovendringa er det ikkje fleirtal for i Stortinget. Det er ikkje respekt for Stortingsfleirtalet å driva med slike knep for å få viljen sin heller.

Neste gong Bransdal tek fram storslegga mot Senterpartiet, burde ho kanskje vurdera om stigen er rein hjå hennar eigne. Det er vel noko med å sjå flisa i andre sine augo, men ikkje sjå bjelken i sitt eiga auge.

Kjell Ingolf Robstad såg på deltaking i Erna Solbergs regjering som ein historisk sjanse til å endra abortlova (mot Stortingets vilje ). Venstre har signalisert at det ikkje blir endring av abortlova, og andre regjeringsparti har signalisert sundagsopne butikkar som krav.

Kanskje det heile endar med uendra abortlov og sundagsopne butikkar. Det må vel kunne seiast å vera ein historisk siger for KrF!