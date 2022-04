Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sp-politiker Torleik Svelle kritiserer Norgesgruppen for det nye produktet "egg på flaske", og kaller det for tullete.

Svelle viser til at egg er ferdig emballert og at dette produktet er et stort skritt i feil retning. Jeg forstår hva Senterparti-politikeren mener, men egg på flaske er et stort fremskritt og intet mindre enn et livsforbedrende produkt. For noen.

Mange blinde, svaksynte og personer med nedsatt funksjonsevne, og de som er rammet av leddgikt, har utfordringer med å knekke egg uten å få med mye skall og mye søl. For mange mennesker i denne gruppen er egg på flaske et fantastisk produkt. Norgesgruppen kunne imidlertid ha spart seg for plasten, kartong hadde vært bedre.