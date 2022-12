Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi legger fram et ansvarlig budsjett med tiltak for å redusere levekostnader for folk og å sikre vår gode velferd i hele Norge. Det gir en klar retning av å kutte i klimagassutslipp samtidig som drivstoffavgiftene senkes som betyr rimeligere anleggsdiesel.

Norsk næringsliv følger godt opp hvilke miljøkrav som stilles. Jeg kan ikke huske å ha sett en eneste bedrift som ikke har en aktiv holdning til hva bærekraft betyr for deres aktivitet. Det gjelder også landbruket.

Regjeringen Solberg gikk næringa i møte og en klimaavtale mellom staten og jordbruket ble fremforhandlet i 2019. I denne avtalen ble det ikke gitt noen positive virkemidler, men det ble utarbeidet en plan om hvordan utslippene kunne reduseres uten at det gikk utover matproduksjonen.

Det ble altså slått fast av regjeringa Solberg at det er rimelig at jordbruket reduserer sine utslipp i mindre grad enn andre sektorer. Klimaplanen hadde ikke til hensikt å bygge ned norsk matproduksjon.

Derfor er det kritikkverdig at partiet Høyre i sitt alternative forslag til budsjett vil innføre CO2-avgift i landbruket. Det betyr ei avgiftsbelastning for næringa på en omkring en halv milliard kroner, noe som er stikk i strid med klimaavtalen som ble inngått i 2019 mellom landbruket og høyre-regjeringa. Enigheten på Stortinget den gang var at biologiske prosesser ikke skulle avgiftslegges.

I tillegg foreslår Høyre å avvikle fritaket for miljøavgift på engangsemballasje som melk og kakaoprodukter har hatt. Det er beregnet til å ha en helårseffekt på 550 millioner kroner. Så om ikke det var nok, så er forslaget til Høyre å kutte knappe 90 millioner til Bionova – det verktøyet som virkelig skal løfte næringa fram i det grønne skifte.

Disse tiltakene som Høyre foreslår i sitt alternative budsjett ville vært alarmerende for norsk landbruk. Heldigvis er det vi som styrer.

Landbruket og øvrige næringsliv jobber aktivt med å kutte klimagassutslipp. Da er det vårt oppdrag å finne virkemiddel for å bidra til, og Ikke straffe, de som enda ikke har gode alternativ til lastebiler, gravemaskiner eller traktorer som trenger diesel.

Vi har tro på dem som skaper verdier. Bosetning og næringsliv over hele landet er god beredskapspolitikk, og gir oss trygghet og nasjonal kontroll.