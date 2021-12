Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Historien» om biesykdommen åpen yngelråte kan leses, trinn for trinn, i ulike utgaver av Norges Birøkterlags medlemsblad Birøkteren:

Allerede i 2009 meldte birøktere i Aust-Agder fra om mistenkelig funn. En svært erfaren birøkter fra Tromøya i Arendal forteller om dette i en artikkel i Birøkteren nr 1-2011: «Symptomene var et skoleeksempel på yngelråte», forteller han, «men Veterinærhøgskolen fant ikke bakterien i tavlene som ble sendt inn», sier han videre.

Så kom 2010 og «katastrofealarmen» gikk (Birøkteren 10-2010). Det fortelles om massive angrep som man kunne spore tilbake til Tromøya, og 3000 bifolk fra 45 driftsenheter ble avlivet (Birøkteren 11-2013). Det var halvparten av bifolkene i Aust-Agder.

I 2011 hadde Veterinærhøgskolen utviklet en ny metode som skulle være langt mer følsom og som stilte diagnosen ut fra prøver av voksnedfall (voksrester) (Birøkteren 05-2011). Etter svært begrenset testing av metoden, besluttet Mattilsynet at den skulle tas i bruk.

Den nye metoden gav i 2011 utslag på smitte i 47 nye driftsenheter – men nå i symptomfrie bifolk. Nye 1250 bifolk ble avlivet. Etter hvert som dette fortsatte, i 2012, 2013 2014, ja helt til 2020 fant man stadig symptomfrie bifolk, som ifølge prøvene var smittet.

Noen begynte etter hvert å stusse. «Vi må slutte med drepinga» advarte en kjent birøkter sommeren 2013, da han måtte avlive 75 friske bifolk (Birøkteren 11-2013). Han forklarte også hvordan han i 2010 hadde satt syke bier på ny voks og kurert sykdommen på den måten. Men ingen ville høre på ham.

Allerede i 2013 snakket ekspertene om at dette var «halen på utbruddet», men hvert år fram til 2020 ble det påvist smitte, som regel i bare èn besetning. Alle var symptomfrie, men ble avlivet på grunnlag av prøvene.

Etter påvisningen i 2020 tok Norges Birøkterlag initiativ til et forskningsprosjekt der 6 bifolk med positiv prøve ble sendt til Finland. Man tok for gitt at bifolkene ville utvikle sykdom, men prosjektet ble satt i gang for å se hvordan sykdommen utviklet seg. Der etter skulle man forske på bakterien.

Etter at bifolkene ble overført til Finland har ikke Birøkteren skrevet noe mer om denne saken. Så langt det er kjent er imidlertid alle prøvene som er tatt av bifolkene i Finland i 2020 og 2021, negative. Det betyr at man ikke finner bakterien eller rester av bakterien i noen av de 6 bifolkene. Da kan ikke biene bli syke – hvis de da ikke blir smittet på nytt i Finland.

Det betyr også at det ikke finnes noen dokumentasjon på at avlivningen av flere tusen symptomfrie bifolk i tidligere Aust-Agder i årene 2011-2020 har hatt noen effekt.

Avlivingen av symptomfrie bifolk i perioden 2012-2020 ble nok gjort i beste hensikt, men nå tyder det meste på at avlivningene har vært bortkastede. Den overfølsomme diagnostikken har etter alt å dømme gjort katastrofen som rammet birøkterne i Aust-Agder i 2010, mer omfattende og langvarig enn den burde ha vært.