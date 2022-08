Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bondeorganisasjonene og staten gjør stadig vedtak på hvordan Norsk Landbruk skal utvikle seg og i hvilken retning. Det kan fort gjøres feil beslutninger hvis bakgrunnen er uklar. Det er ett spørsmål alle bør svare på før man tar sine valg, men er man tøff nok til å stille seg det riktige spørsmålet?

Skal man klare å fortsette dagens gårdsdrift med det ressursgrunnlaget gården har i dag, også inn i fremtiden? Dette er et stort spørsmål. Dagens politikk sier klart nei.

Det ligger inne hvert år i jordbruksavtalen at skal du oppnå inntektsmuligheten som den gir, må du enten løpe fortere på samme mengde volum eller øke volum på samme mengde tid som året før. Ser man for seg dette løpet i en 50-årsperiode er det ikke vanskelig å forstå at slik kan man ikke fortsette.

Alle vet at det må store investeringer til på hvert enkelt gårdsbruk sett i en 50 års periode, ingen driftsbygninger er evigvarende. Når slike investeringer tas får man som oftest større lån og større driftskostnader, men inntektssiden er lik.

Skal en som har 150 tonn melk å produsere få lov til å være med inn i fremtiden uten å må legge under seg flere gårdsbruk for å bli større, Get bigger or get out?

Hvordan skal dette løses? Ser vi hva som har skjedd de siste 53 årene så var det 155.000 jordbruksbedrifter i 1969, i 2022 er det 38 tusen bedrifter igjen. Vi har altså mistet 117.000 jordbruksbedrifter. Utviklingen fortsetter til noen tar grep, kanskje begynne med jamstilling med andre yrkesgrupper i inntekt?

Jeg ønsker svar fra begge bondeorganisasjonene og staten ved landbruksminister Sandra Borch.