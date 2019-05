Bør Sp samarbeide med Rødt?

I en artikkel i Nationen kommer Røds Marie Sneve Martinussen med invitasjon til et tettere samarbeid med Sp, da de to partiene har et felles standpunkt i flere saker.

Marit Arnstad avviser imidlertid blankt et tettere samarbeid med Rødt. Hun uttaler at enten er man innenfor regjering eller utenfor, og vil ikke være noe glad for en mindretallsregjering som er avhengig av Rødt.

Annonse

Jeg synes Marit Arnstad og Sp sin holdning overfor Rødt er lite fornuftige. Den store motstanderen på opposisjonssiden for Sp bør være Ap med sin høyrepolitikk. Det bør derfor være i Sps interesse å inngå et sterkere samarbeide med SV og Rødt i de saker som Rødt i artikkelen nevner partiet vil samarbeide med Sp med.

De to saker som Arnstad nevner, som eiendomsrett og den økonomiske politikken, tror jeg garantert Rødt ikke har noe problem med å legge på is hvis Sp ønsker å samarbeide tettere med dem på de saker nevnt i artikkelen.

På forsvarspunktene har nok Rødt en mer realistisk og fornuftig kritisk holdning til Nato og USA enn det Sp har. Blir Sp litt mer kritisk til Nato og USA, er det ingen tvil om at Rødt og Sp kan finne sammen om å styrke det norske forsvaret, enn som nå, å svekke det ved et vanvittig jagerflykjøp og Norges illusoriske tro på at USA og Nato er våre sikkerhetsgarantister.

Jeg tror derfor ikke det er klokt av Sp å avvise et tettere samarbeid med Rødt, og jeg tror heller ikke man bør frykte Rødt i regjeringen. Hovedmotstanderen for Sp utenom regjeringen bør være Ap.