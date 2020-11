Bønder og EU-motstandere er en og samme

Europeisk Ungdom ved Kajsa Kirkhus er igjen ute og frir til norsk landbruk. Kirkhus oppsummerer veldig godt de beste sidene ved norsk landbruk, som lavt antibiotikabruk i kjøtt og melkeproduksjon, og god dyrevelferd. Jeg deler også Kirkhus sin bekymring over fraflytting fra distriktene, men et godt resonnement hjelper ikke hvis konklusjonen eller grunnlaget er feil.

Norsk landbruk er i verdensklasse både på lav bruk av antibiotika og god dyrevelferd. Dette skyldes at vi har beholdt vår landbrukskultur over århundrene. Norsk landbruk har benyttet utmarksbeite kombinert med vinterforing siden før vikingtiden. I motsetning til det industrialiserte landbruket til for eksempel Tyskland holder Norge på de beste trekkene som har fungert i århundrer. Nøkkelen ligger i at det er vår rett som en selvstendig stat at vi kan velge å sette dyrevelferd først.

Det virker som Kirkhus tror på at markedet i seg selv vil styrke norsk melkeproduksjon, ettersom man vil få tilgang til ett større marked. Det Kirkhus ikke nevner er alle konkurrentene norske melkebønder vil få inn på det norske markedet dersom vi blir medlem i EU.

Det er den største forskjellen på matproduksjonen mellom Norge og EU, der EU kun tenker lønnsomhet og lavest mulig pris er norsk fokus dyrevelferd og kvalitet. Dessverre viser det seg at forbrukerne ofte lar seg styre av lommeboka og ikke produksjonsmåten. Det er også årsaken til en del av de norske landbruk-subsidiene som sørger for en matproduksjon i hele landet.

Jeg merker meg også at Kirkhus ikke nevner Sverige, som ikke bare er et EU land, men snart et land uten levende distrikter. I Sverige er det meste sentralisert, grensehandelen fra Norge er ett godt bevis på dette. Uten norske harryturister sliter nå flere mindre tettsteder langs grensa mot Norge. Så hvorfor skal da EU være løsningen på levende bygder og flere gårdsbruk?

Jeg foreslår at Kirkhus og Europeisk Ungdom er litt mer kritisk til å avgi suverenitet og makt til EU, og viser flertallet som er imot EU medlemskap litt mer forståelse. Vi har tross alt hatt to folkeavstemninger som klart og tydelig sier nei til EU.