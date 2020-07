«Bønder er i mindre grad berørt av koronaen»

Eg har ei anna historie. Eg kallar det ikkje «lite berørt» når småskalaprodusentar må gå til skifteretten.

Under landbruksminister Sponheim vart det sett i gang ei satsing på såkalla småskalaproduksjon innan landbruket. Dette var på starten av 2000-talet. Eg har fylgt denne utviklinga tett og sett korleis denne delen av landbruket har auka.

Mange gardar såg at ein hobby kunne bli noko meir. Det vart halde kurs, samlingar og møter. Landbruksdepartementet støtta stadig opp. Rapportar vart skrive, og omsetnaden auka meir og meir!

Eg såg korleis bønder jobba ekstra hardt for å kunna bli på garden og få ei attåtinntekt av gardsmatprodukta. Og mange har lykkast!

Og landbruksministrane har ikkje vore snaue med å skryte av småskalaproduksjonen. Det har nærast vore flaggskipet innan næringa i dei seinaste åra.

I denne tida har Dyrskun i Seljord bygt opp småskalateltet med produsentar frå heile landet. Her er det dei ulike landbruksministrane legg turen sin kvart einaste år! Dei helsar og skryter og er veldig stolte av mangfaldet og kvaliteten i denne produksjonen.

Likeins er Grune Woche i Berlin eit flott utstillingsglas av norsk småskala matproduksjon. Skal du møte nokon av dei som har makt og myndigheit innan landbruket i Noreg, så må du til Berlin! Her vert det ikkje spart på krona når det gjeld å presentere ein flott stand med blide bønder bak skranken og eksotiske norske gardsprodukt. Kor mange millionar spanderer du her, Olaug?

Så kom koronaen. Bedrifter som har bygt seg opp dei siste 16–17 åra går konk! Folk har jobba beinhardt på garden og omsetninga har berre gått opp og opp. Ein bedrift eg kjenner kom opp i ein omsetning på 8- 9 millionar.

Og Landbruket støtta opp om nye lag for alle desse som driv småskala: Hanen, Bondens Marked, og no Rekoringane. Det er i desse fora at produsentane møter kundane og får att mest for varene.

Men det er uforståeleg at Bollestad ikkje ser trongen for hjelp til desse bedriftene.

Mange av dei er heilt avhengige av reiselivet for å greie seg. Hotel, restaurantar og gardsbutikkar sel varene. Når kundane er borte, fell dette i grus.

Å hjelpe denne næringa fram og bruke dei som glanseksempel for den norske bonden er fint. Men å la dei gå dukken og ikkje hjelpe når krisa kjem er altså heilt greitt. Skammeleg.