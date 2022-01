Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I dag er bondens inntekt vederlag for arbeid og eigenkapital. Bondeopprør 2021 ønskjer at eigenkapitalen skal trekkas ut og gjes ei forrenting. John Lilleborge fylgjer opp dette i ein kronikk på Nationen/#Motkultur 02.01.2022.

Lilleborge gjev ei god framstilling av situasjonen med galopperande prisar på innsatsfaktorane i landbruket og låste produktprisar for bonden gjennom jordbruksavtala. Og eg er enig med Lilleborge i at det er uforståleg at Bondelaget og Småbrukarlaget ikkje står hardare på for nye tilleggsforhandlingar.

Men eg er sterkt uenig med Lilleborge når han brukar dette for å argumentere for å dele bondens inntekt i løn og avkasting på eigenkapital. Spesielt feil blir det når han dreg dette vidare til også å gjelde bøndene sine samvirkeselskap og måten desse er organisert på. Q-Meieriene og Synnøve Finden har heile tida, som Lilleborge, argumentert for dette.

Som andre sjølvstendig næringsdrivande i eige foretak brukar me bønder ein del av overskotet til investeringar, og aukar dermed eigenkapitalen. Me får utbytte av dette i form av større og/eller meir effektiv produksjon, betre lønsemd.

Dersom gardane var organiserte som aksjeselskap med eksterne investorar, ville desse investorane sjølvsagt ha utbytte på investert kapital. Men då ville bøndene og vera lønsarbeidarar i desse selskapa. Aksjeeigarane ville ha utbytte på kapitalen og lønstakarane (arbeidande bonde) skulle ha løn.

Me ønskjer ikkje å organisere gardane og landbruket som aksjeselskap. Då er det fornuftig med dagens ordning med vederlag for arbeid og eigenkapital. Vil me bruke overskotet i drifta til å investere i direkte kapitalavkasting, må me investere i noko anna enn garden.

Så er eg enig i at summen av vederlaget for arbeid og eigenkapital i dag er for låg og må betydleg opp. Likeeins at utgifter til kvoteleige, jordleige m.m. må med i totalkalkyla.

Men for meg som sjølvstendig næringsdrivande er det ikkje så viktig om inntekta kjem frå arbeidsløn eller avkasting. Det gjev meg tvert om eit høve til å velje om eg vil investere eller arbeide endå meir og fortare.

I landbrukssamvirka våre skil me ikkje ut eigenkapital når me skal betale pris til bonden. Målet er best mogleg produktpris til bonden og eigenkapitalen i selskapa er ein felleskapital me ikkje reknar avkasting på.

Då det blei etablert konkurranse til Tine i mjølkesektoren, argumenterte Synnøve Finden og Q-Meieriene for at Tine måtte trekkje ut kapitalavkasting frå mjølkeprisen til bøndene. Målet deira var sjølvsagt å få ned mjølkeprisen.

Å skille ut eigenkapitalavkasting i landbruket og samvirkeselskapa våre vil vera eit brot med tankegangen for samvirkeorganisering og ein sikker veg til lågare produktprisar for oss bønder.

Eg er sjølvsagt klar over at bondeopprøret i fjor bare har kravt å skille ut eigenkapitalen i primærleddet, men eg meiner dette kan opne for eksterne investorar og aksjeselskap i primærproduksjonen, og kravet frå landbrukssamvirket sine konkurrentar om kapitalavkasting på eigenkapitalen i samvirkeselskapa vil fylgje etter. Lilleborge sin kronikk er nettopp eit døme på det.