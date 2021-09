Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Forhandlingsregimet mellom staten og faglaga er nok slik at dei store endringane i landbrukspolitikken ikkje skjer der. Effektivisering og stordriftsfordelar har i stor grad prega desse forhandlingane. Faglaga er bundne av «fredsplikt» i avtaleperioden.

Kriseforliket mellom Ap og Bondepartiet i 1935 var den første alliansen mellom bondestanden og arbeidarklassen. Det førde til framgang for bøndene etter krisa tidleg i 1930-åra.

I 1975 kom Hitraopprøret. Dei starta ein skattestreik for å få merksemd på dei dårlege vikåra for landbruket, økonomisk og sosialt. I september 1975 vart Hitraaksjonistane inviterte til Laurdagsmøtet på Chateau Neuf i Oslo av Studentersamfundet som då var styrde av ml-dominerte Raud Front. Det var «stinn brakke». Eg var der den kvelden.

Tore Tømmerdal frå aksjonen kjende seg utilpass på talarstolen. «Me vil eigentleg ikkje streika, men få merksemd for landbruket sin situasjon», sa han. Dei fleste studentane støtta og heia.

Hitraaksjonen gav resultat. I desember 1975 gjorde eit samrøystes Storting vedtak om jamstelling mellom bonde og industriarbeidar innan seks år, det såkalla jamstellingsvedtaket. Det vart fylgd av økonomiske midlar i opptrappingsvedtaket til stimulering av landbruket og Distrikts-Noreg.

No har me eit nytt bondeopprør på gang. Grasrota aksjonerer på ny. Fokuset er retta mot kostnadsauke, inntektssvikt og at fleire og fleire driv matproduksjon på dugnad. Store bruk slit også med å klara seg. Kostnadane stig og inntekta står i ro. Stadig fleire lyt ha arbeid utanom bruket for å halda drifta i gang. Nedlegging av gardsbruk aukar.

Mange av fjell- og fjordbygdene våre er ikkje eigna for stordrift. Skal busetnad og distrikt bergast må små og mellomstore bruk også takast vare på, elles vert det langt mellom gardane. Ein stor del familiebruk med 20−30 kyr står i fare for å forsvinna ved ombygging til lausdrift og robot. Dette må få høg prioritet. Dei er ryggrada i distriktet og sysselset mange arbeidsplassar utanom garden.

Attgrodde og fråflytta bygder svekker mellom anna turismen i landet, lokal kultur og tradisjon. Me kan koma i same stoda som svenskane, der landbruket er flytta sør i landet og resten gror til. Ja, me kan også gro til om utviklinga i dag får gå sin gang.

Eg er bonde, agronom, no kårkall, og har reist rundt i bygdene i indre Hordaland som praktiserande veterinær i over 40 år. Eg har sett og følt utviklinga på nært hald. Eg har møtt husdyrhaldarar på heimebane, sett arbeidsinnsats, sett dugnadsinnsats, sett slitet, men også gleda og optimismen. Dei vil ta vare på garden sin, der ligg mykje av saka. Dei arbeider med låg timeløn. Kostnadane kveler. Velstanden vår prioriterer andre ting enn mat.

Landbruket har og ansvaret for kulturlandskapet. Kan me sjå litt mot Austerrike – Sveits modellen her?

Landbruket og busetnaden er truga og treng ei politisk løysing. Grasrotaksjonar får politikarane på banen. Det kan gje resultat, men for få parti gjev i dag konkrete lovnader. Utan eit meir samla Storting som i 1975 vert det vanskeleg å stansa den negative utviklinga for distriktslandbruket.

Til slutt vil eg seia som Anne Enger (Lahnstein) under EU-kampen i 1994 under eit møte på Voss. Eg var der. Engasjert tok ho av seg skoa, held dei i handa og avslutta slik:

«Når jeg ikke har flere argumenter igjen, sier jeg bare, det er en verdikamp!»

Ja, det er faktisk det, dette òg!