Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er nå startet ett bondeopprør fra grasrota i norsk jordbruk. Årsaken er at faglagene ikke har tatt innover seg den pressede økonomiske situasjonen i næringen, som gjør at oppnåelsen for hvert eneste jordbruksoppgjør er for dårlig.

Det ligger nå et stort ansvar på våre forhandlingsutvalg. Det er på tide å kreve seg betalt for den viktige jobben bonden gjør hver eneste dag. Faglagene er til for bonden, ikke for at forbrukeren skal ha billigst mulig mat. De må stå opp for dem som har fjøsstøvlene på!

Det blir to færre gårdsbruk for hver eneste dag, og inntekten til dem som er igjen er på stedet hvil, hvem andre godtar det? Det at vi må bruke beregningsmåten "vederlag til arbeid og egenkapital" for at politikerne skal tro vi tjener sånn passe til livets opphold, sier litt.

Fjerner vi begrepet vederlag til egenkapital fra modellen kommer politikerne og faglagene til å se at en bonde er under minstelønngrensa i Norge, er det noe å være stolt av? Faglagene har folk i budsjettnemnda og disse hviler det et stort ansvar på, for å få frem den reelle inntekten til bonden slik at forbrukeren har en større forståelse av hvordan dagens situasjon er.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ett krav om 50.000 tusen i inntektsheving over fem år på det første årsverket for å dekke noe av etterslepet, vi forventer at begge faglagene bryter årets forhandlinger hvis ikke det oppnås.

Nå er det slutt på bortforklaringer. Nå må vi ha handling!