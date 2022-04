Bonden vil analysere maten selv

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Matindustrien står ovenfor store utfordringer. Pandemien, forstyrrelser i forsyningslinjer og pågående hendelser i verden har synliggjort hvor sammenkoblet verdens matforsyning er.

Samtidig vil matprodusenter verden over komme under stadig større press når klimaet og naturmangfoldet endrer seg. I tillegg stiller forbrukere høyere krav til sporbarhet og kvalitet.

Heldigvis skjer det også store fremskritt. I takt med at matsikkerhet har fått større oppmerksomhet, har det også blitt utviklet raske, kostnadseffektive og lettanvendelige teknologier for å teste mat på jordene, ved kornsiloen og ved melkeinnsamlingsstedet for ting som mykotoksiner, urenheter, fett og proteiner.

Det gir aktører i alle deler av verdikjeden mer effektivitet og evnen til å overvåke og påvirke kostnader, svinn og kvalitet og sikkerhet, helt fra gården.

Neste generasjons testutstyr gjør det mulig å gjennomføre pålitelige og raske analyser både underveis og der maten blir produsert. Analyseutstyret er nå lett og flyttbart, slik at det kan brukes direkte i felt eller på gården.

Det gjør det mulig å kartlegge risikofaktorer og kvalitet før foredlingsprosessen begynner. Dermed kan matprodusenter gjøre bedre beslutninger om pris, kvalitet og sikkerhet, slik at produktene i butikken holder høyere standard.

Et annet eksempel er bruk av hurtigtester og håndholdte måleapparater for korn. Det er mulig for bønder og andre i matverdikjeden å påvise og måle forekomst av muggifter på så lite som seks minutter.

Det reduserer risikoen for forurensning av matvarene som ender i butikken, og som i ytterste konsekvens kan være helseskadelig for både mennesker og dyr.

Billigere og mer presist utstyr er bare én side av historien. Brukervennlighet er minst like viktig. Også her har det skjedd en enorm utvikling, med mer intuitiv programvare, brukervennlige grensesnitt og resultater som er enkle å tolke.

Det betyr at aktører i hele produksjonskjeden kan bidra til matsikkerhet og kvalitetsanalyse uten å trenge omfattende teknisk opplæring.

Dessuten legges det mer vekt på at instrumentene også skal være enkle å vedlikeholde og reparere. Det fører til økt driftstid, lavere kostnader og kortere avbrudd ved reparasjon.

Matindustrien har et enkelt mål: å produsere mat med høyest mulig kvalitet og sikkerhet til en lavest mulig kostnad. Automatisering, prosesstyring og bedre testutstyr gir bedre forutsetninger for lønnsomhet, samtidig som forbrukerne kan ha større tillit til at maten er næringsrik og trygg.

I henhold til den nyeste årsrapporten fra Mattilsynet ble det gjennomført færre tilsyn av matprodusenter i 2020 enn tidligere år, på grunn av pandemien.

Dermed blir det enda viktigere at produsentene selv har mulighet til å gjennomføre kontroller og analyser innad i virksomheten. I takt med økt klima- og miljøpåvirkning på matproduksjonen, vil det bli mye større behov for effektive, pålitelige og brukervennlige løsninger for å teste matsikkerhet- og kvalitet.

Disse forbedrede testløsningene gjør det mulig for matprodusenter å konsentrere seg om det de er best på: å produsere god, trygg og næringsrik mat.