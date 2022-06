Bonden spring for livet saman med fastlegen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Klart vi må produsere vår eigen mat og helst meir for å sikre oss no. Politikarane har lagt til rette for meir effektive og større bruk. Traktorane er større og melkekvotene aukar. Antallet bønder er derimot færre. Bøndene har med andre ord aldri vore så effektive som i dag, men det er ikkje godt nok. Og det tek på å ikkje føle seg god nok.

Det gjer inntrykk å lese om melkeprodusenten Asbjørn Hagene som gav så mykje av seg sjølv at det bikka. Og det er tøft å lese om Kåre Skogstad som ikkje makta å stelle sine eigne dyr då det vart for mykje. Dei og mange fleire bønder har ofre seg sjølv (og gjerne sine næraste) for at vi i Noreg skal ha god og trygg mat.

Eg er bekymra for bonden si helse og dei næraste rundt han. Kven skal ta seg av bonden når han slit? Det er langt til næraste nabo og fastlegen har rømt bygda (og forsåvidt byane også) for lengst. Sjølv klarer eg ikkje å kome på noko viktigare i livet enn trygg mat og eit trygt helsevesen. Men kvar er vi på veg no?