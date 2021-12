Bonden som forsvarer dyreplageri

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg opprettet en Facebook-gruppe for bønder og veganere sammen med en bonde. Jeg ville diskutere norsk landbruk med bønder og trodde at dette skulle gi meg en økt forståelse for bønders forkjærlighet for dyr. Nå, snart to år senere, ser det mer ut som at bønder i større grad har en forkjærlighet for hverandre.

En av de mest forbausende tingene jeg har lært er at overraskende mange bønder aksepterer ting jeg trodde bønder egentlig mislikte og så som et nødvendig onde.

Jeg ser jevnlig bønder forsvare "dyreplageri" med at det er lovlig, og det sjokkerer meg oppriktig.

Jeg har sett et flertall av bønder forsvare å holde dyr innesperret hele sine liv. En stor andel bønder som forsvarer pelsindustrien, altså å holde levende individer innesperret i gitterbur hele sine liv.

Jeg ser bønder forsvare smertefull CO2-gassing av griser. Jeg ser bønder forsvare kverning av levende hanekyllinger, denging av grisunger i bakken og smertefull kirurgisk kastrering av griser for at smaken på kjøttet skal bli bedre.

Jeg ser bønder forsvare kyllingindustri og eggindustri, med sine enorme haller med individer som vokser i rekordfart eller produserer egg som eggmaskiner. Forhold som er det helt motsatte av hva som er bra eller naturlig for disse fuglene.

Jeg ser bønder forsvare grisebønder selv om under halvparten klarer å følge minimumskravene for god dyrevelferd, og som angriper aktivister som avslører grusom behandling av dyr - i stedet for å bli forbanna på de elendige forholdene dyrene lever under.

Jeg ser bønder som forsvarer hverandre i solidaritet, fremfor å stå opp for dyrene - samtidig som det hevdes at man bryr seg om dyrene. For meg fremstår dette som et paradoks.

For "bonden Ole, 52" som driver med dyr og gjør så godt han kan, og helst vil la dyrene gå inn og ut hele året, og som oppriktig bryr seg om dyrene sine burde jo ikke forsvare slik praksis om han ikke står inne for den.

Jeg ønsker å tro på bonden, og jeg gjør egentlig det. Oppriktig. Jeg tror de fleste bønder ønsker å gjøre så godt de kan for dyrene sine, med de forutsetningene som finnes. Jeg anerkjenner også at forutsetningene er for dårlige, med bristende økonomiske forutsetninger og lange arbeidsdager for få kroner.

Det jeg ikke skjønner er hvorfor er det er så vanskelig, som bonde, å si nei til de minst dyrevennlige metodene i den norske kjøtt-, egg- og melkeindustrien?

Når ble solidaritet med andre bønder viktigere enn dyrene de tar vare på?