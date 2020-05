Bonden jobber 100 timer mer, men tjener langt mindre

Bondens lønn sammenlignes med industriarbeideren. Selv om vi jobber 100 timer mer per år, er vi langt bak i lønn. Men hvis man hadde lagt til grunn like mange timer per årsverk i begge sektorer, ville faktisk jordbrukets vederlag til arbeid per årsverk vært enda lavere enn det er per dags dato.

Argumentet for at vi i jordbruket skall jobbe flere timer per årsverk er at vi slipper å kjøre til jobb og ergo sparer vi tid, så da kan vi jobbe enda mer for lav lønn. Dette passer vel staten godt. Da kan de la oss jobbe 100 timer ekstra på dugnad. Er det noe bønder gjør er det da å jobbe nok.

Motargumentene mine er at bønder jobber mye overtid. I hektiske perioder med slåttonn og våronn er det ikke uvanlig at bonden jobber døgnet rundt og hopper over søvn. Det er også slik at de fleste bønder jobber de fleste helger og får ikke noen som form for helge tilegg. Det er også en mengde røde dager i løpet av et år som andre arbeidstakere får 100 prosent tillegg for, det gjør ikke vi!

Så er det også slik at vi har en veldig farlig jobb, det er fare for skader og dødsfall, og vi ligger på toppen av statistikken for arbeidsulykker hvert år. Og det er nok veldig mye som ikke blir rapportert inn også.

Driver man med dyr har man et ansvar 24/7, du er altltid på vakt. I andre yrker har du godtgjørelse for å være på vakt. Er du på ferie som bonde må du alltid ha telefonen på, og vøre klar til å hjelpe avløseren over telefon hvis det oppstår problemer.

Og problemer oppstår det alltid når man jobber med dyr og maskiner. Om det er juleaften og fôringsanlegget ryker, må du ut å prøve og reparere, dyra må ha mat og stell. Det er også blitt et psykisk press å være bonde, du må være på tå hev hele tiden og du må tåle kritikk fra storsamfunnet for kupromp og gud hvet hva. Dette tærer på.

Utviklingen har gått fort i jordbruket, nå er det mange bønder som har to gårder, leier fjøs og faktisk noen bor i boligfelt og kjører til gården på jobb. Jeg mener at bakdelene ved bondeyrket oppveier den fordelen man har ved å bo på arbeidsplassen.

Vi skal heller ikke glemme at andre yrkesgrupper har hjemekontor, bor nærme arbeidsplassen eller jobber kun hjemmefra. Jeg tror ikke disse arbeidstakerne hadde likt det hvis de ble fortalt at de må jobbe 100 timer mer per år enn andre arbeidstakere på grunn av at de har bosatt seg nærme jobben...

Nå er det på tide at faglagene tar tak i dette og presser frem en endring. Slik kan vi ikke ha det lenger!