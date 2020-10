Bonden er en hverdagshelt

"Morgenkaffen er noe av det mest hellige i hverdagen. Under morgenkaffen får man ofte noen tanker om tingenes tilstand, skapt av et blikk på noe man har stående. Kanskje er det tilfeldig, kanskje er det en nødvendig digresjon.

Bildet viser to av melkespannene som min bestefar, Sven I. Riise, hadde på Nerskogen. Han startet med å bryte jord, eller bureising, på Nerskogen på midten av 30-tallet, etter å ha fått midler til dette av Ny Jord. Han bodde i et stabbur i noen år, før han bygde seg hus som han kunne bo i.

Det ble ryddet med verktøy av den gamle sorten, og han hadde med seg sin bror på mye av den fysisk krevende jobben. Ettersom arbeidet skred frem, så tok eiendommen den formen han ville, og det ble til slutt et fruktbart gårdsbruk som er i bruk den dag i dag, om enn i en litt annen form.

Bestefaren min startet sin jobb med å bryte jord, 36 km fra nærmeste etablerte bygd. Dette var et stykke på 30-tallet. Planlegging måtte til, og man kunne ikke bare kjøre til butikken når det var noe man trengte. Ofte var det snakk om overnatting om man skulle på handel. For ikke å snakke om å tilpasse dette til vær og vind. Trøndelag på 750 moh. pleier å leke litt med planer for uteaktivitet.

Jeg sitter ute med kaffen, og lytter til breking og sauebjeller i det som kan kalles ei engasjert sauebygd, Forbygda på Singsås. Mye her er tuftet på at samfunnet er i ei lita boble under lamming, med arbeid både natt og dag. Ettersom tiden går så kommer sauene ut, blir sendt på fjellbeite, sanket og hentet inn igjen. En prosess som gjentar seg år etter år. Om enn en forenklet og kjapp beskrivelse, så er det ikke å legge under en stol at det ligger mye arbeid bak.

Bøndene i dag har lett tilgjengelighet på det man trenger av fysiske varer. Man har kanskje et stykke til nærmeste butikk eller vareutsalg, men tilgjengeligheten er ikke det som stopper en effektiv drift. Samtidig så kan jeg ikke stoppe tanken jeg har, om at driften av gård i dag, er ganske lik bureisinga som min bestefar gjorde for over 80 år siden. Kanskje ikke i fysisk form, men dog.

Trussel om å trekke tilskudd. Legge ned gårdsbruk fordi det foreligger en påstand om at det er for mange, og at det ikke trengs. Blåskjortetanker om noe som har vært med å bygge, forsyne, og drifte dette landet frem til det Norge framstår som i dag. Underpriset kjøtt, for lav utnyttelse melkekvoter, lav lønnsvekst, lagring av kjøtt for å selge i en mer lønnsom sesong, uten at det kommer produsent tilgode. Dette er noe som skaper en usikkerhet blant bønder.

Der min bestefar kanskje hadde bekymringer om utstyr som gikk i stykker, eller varer som manglet, har bøndene i dag usikkerhet rundt drift og ressurser nok til neste år, eller om det er verd å stå i en full jobb ved siden av, for så å være idealist nok til å drive med gård ved siden av.

Mye av tankene kommer regelrett fra vanskelige, byråkratiske prosesser, styrt og laget av mennesker som har en minimal forståelse for behovet vi har for at dette skal bestå. Ikke bare for mat og opprettholdelse av kulturlandskap. Men også for arv, framtid og vår egen sikkerhet som selvstendig nasjon.

Jeg vil få si at dere som driver gårdsbruk i dag, har en jobb som ikke bør undergraves eller settes på prøve gjennom nedskjæringer og kutt. Dere har en jobb som bør støttes og løftes, slik at man videre kan bygge og drifte dette landet som man har gjort i ualminnelige tider. Kan få kjøpe lett tilgjengelig norsk mat med minimale mengder tilsetninger, og sitte ved matbordet og se utover landskapet i visshet om at maten på tallerkenen, skaper bærekraft og nye midler for de som står på.

Jeg ønsker at dere skal få kjenne på det å være en hverdagshelt. For det er virkeligheten! Deres engasjement og vilje til å stå på, bør være foregangsmodellen for de som styrer landet. Hadde ikke det vært for dere, så ville vi nok ikke hatt det så fredelig og stille på landsbygda med bjeller og breking i det fjerne.

Så du som er den idealisten og gode bonden som ønsker å drive, og finner viljen i samfunnet som ikke akkurat fremmer ditt yrke og din stand:

Du er en hverdagshelt!"