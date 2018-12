Dyr i Norge skal ha det godt. Vi skal hele tiden tåle å bli sett i korta og jobbe for å strekke oss lenger. Bondelaget jobber derfor kontinuerlig sammen med både Mattilsynet og tunge fagmiljøer for å sikre en dyrevelferd i verdensklasse.

Da regjeringa annonserte sitt næringsforbud mot pelsdyrbøndene, hadde vi i samarbeid med myndighetene og fagmiljø utformet et eget dyrevelferdsprogram for pelsdyr. Regjeringa har selv valgt å ikke iverksette programmet.

Et annet eksempel hvor arbeidet vårt med bedre dyrevelferd gir resultater er dyrevelferdsprogrammet for svin. Gjennom dette programmet stilles det strenge krav til bonden om systematisk dokumentasjon og rutiner for oppfølging av sjuke og skadde dyr, i tillegg til jevnlige veterinærbesøk og rådgivning.

Bønder som ikke melder seg inn vil få økonomisk trekk. Programmet ble lansert i 2018 og 83 prosent av de største svinebesetningene er nå innmeldt. Et systematisk arbeid som løfter dyrevelferden i hele svinenæringa.

Dyrebeskyttelsen Norge hevder videre at norske pelsdyrbønder får en gullkantet avtale når myndighetene forbyr de å drive videre. De mener også at Bondelaget heller burde kjempe for kompensasjon til andre bønder som velger å legge ned bruket.

Bondelaget og mange andre aktører jobber for å ivareta et levende landbruk over hele landet med plass til både små og store bruk, og vi skulle gjerne sett at enda flere valgte å drive gården videre. Men bønder er selvstendig næringsdrivende, og som for enhver bedriftseier kan det kan være mange ulike årsaker til at man velger å avvikle gårdsdrifta.

Dyrebeskyttelsen bommer derfor fundamentalt når de velger å sammenligne situasjonen til en melkebonde som velger å legge ned gårdsdrifta, med en pelsdyrbonde som forbys å drive gården sin videre av norske myndigheter.

Når regjeringa velger å forby produksjon av et produkt som det fortsatt er fullt lovlig å importere til dette landet, uroer det kanskje ikke Dyrebeskyttelsen. Det bør imidlertid vekke stor bekymring blant alle bedriftseiere og arbeidstakere som ønsker trygge og forutsigbare rammer for verdiskaping i dette landet.

Søksmålet som er anlagt er viktig for alle som driver næringsvirksomhet, og vi håper at flere velger å vise sin støtte til pelsdyrnæringa framover. Næringsforbudet gir alvorlige konsekvenser for pelsdyrbønder som ikke bare mister levebrødet sitt, de blir sittende igjen med investeringer som er verdiløse.

Muligheter for omstilling er heller ikke så lett alle steder. Vi mener derfor at dette er dobbelt ille: Prinsippet om innføring av næringsforbud for en vare som er lov å importere og en kompensasjon som setter pelsdyrbøndene i en økonomisk vanskelig situasjon.