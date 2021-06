Bondelaget sine prioriteringar

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Bartnes sitt svar til Marianne Dolpen uttalar bondelagsleiaren at Bondelaget har styrka verkemidla for små og mellomstore bruk i alle år etter 2014. Han trekkjer fram at ein fekk inn struktur på mjølk opp til 30 kyr i 2018, og driftstilskot for sau i jordbruket sitt krav i år.

Litt historikk: I kravdokumentet frå Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 2017, var det med ei satsing på mjølkebruk med færre enn 30 kyr. I felleskravet frå jordbruket var dette ikkje med. Kva som stod i kravdokumentet frå Bondelaget kan vi ikkje vite, då dei ikkje offentleggjorde det. Det er lite truleg at Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjekk inn for å forhandle vekk ei så viktig sak for oss i prosessen med eit felles krav.

I 2018 hadde Norsk Bonde- og Småbrukarlag med styrking av mjølkebruk med færre enn 30 kyr i kravdokumentet sitt. Kva bondelaget hadde, veit vi ikkje, då dei ikkje offentleggjorde sitt kravdokument. Men i 2018 var det med strukturtillegg for små og mellomstore mjølkebruk i felleskravet frå jordbruket, det såkalte pyramidetilskuddet.

I 2021 prioriterte Norsk Bonde- og Småbrukarlag høgt å få på plass eit driftstilskot for sau for å styrke dei gjennomsnittlege sauebruka. Det går fram av primærdokumentet vårt. I år har Norges Bondelag offentleggjort primærdokumentet sitt. Dei ville prioritere sauenæringa då dei er einige i at den treng eit løft. I primærdokumentet frå Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det lagt inn ei styrking av sauenæringar med 500 millionar kroner. I primærdokumentet frå Norges Bondelag spanderer dei 128 millionar på sauenæringa.

Det er bra at Bondelaget har Norsk Bonde- og Småbrukarlag å støtte seg på når dei skal forsvare satsinga si på små og mellomstore bruk.