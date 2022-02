Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sandra Borch har varsla at ekstra utbetaling i løpet av 2022 slettes ikke er en selvfølge, men et resultat av full overgivelse og underskrift i jordbruksforhandlingene. Den uttalelsen kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på noen og enhver, særlig blakke bønder.

Til våren ligger nå alt i en pott og vi kan tvinges til å måtte velge mellom kortsiktig likviditet, kostnadsdekning eller langsiktig lønnsomhet.

Så hva viser historien oss, og hvem har vi lagt vår felles skjebne og fremtid i hendene til? Ja si det. Tradisjonelt tenker vi at kampen står mellom faglagene og landbruksministeren, men er det egentlig så enkelt?

Embetsverket i landbruksdepartementet har utvilsomt en finger med i spillet. De utarbeider tallgrunnlaget. Når Listhaug styrte departementet la disse folka frem tall som viste flust av muligheter og god lønnsomhet for bonden. Hvorfor tror vi da at de samme folka plutselig nå legger frem objektive tall med «rett» forståelse av kostnadene i landbruket, eller inntektene for den del?

Svaret er at det kan vi ikke. Det er kanskje til og med naivt å anta at et apparat som med vitende og vilje har holdt den norske bonden på den økonomiske pinebenken i 30 år nå plutselig har de beste intensjoner.

Videre kan det også være naivt å anta at regjeringen med Støre i spissen uten videre øker landbruksdepartementet sitt budsjett til et nivå som faktisk kan løse de økonomiske utfordringene landbruket nå står overfor?

A penny for your thoughts, sier de i England. Jeg skulle gladelig betalt mer enn det for å vite hvilken ramme det er på årets budsjett til landbruksdepartementet. Kan budsjettet allerede være avklart og låst? Vi vet ikke, men noen bør finne det ut.

Vi går altså inn i en situasjon hvor faktorer vi ikke rår over, på utsiden av forhandlingsinstituttet, kan avgjøre fremtiden til norsk landbruk. Vi hører stadig om politisk mulighetsrom. Bondeopprøret tar ingen ting for gitt og forholder seg til historien som viser at politiske og administrative feller og begrensninger er et sikrere bett enn mulighetsrom.

Staten kan ha satt faglagene sjakk matt. I så fall må vi kreve omspill med rette forutsetninger. Hvilke krav bør stilles overfor staten til virkelighetsbeskrivelse av økonomien i norsk landbruk, og hvilken posisjon er vi villige til å forhandle ut ifra?

Akkurat nå ser det ut som om alle offiserene er på staten sin side av sjakkbrettet, mens bøndene sitter igjen med, ja bøndene. Utfallet av vårens styggeste eventyr kan dermed sies å være avgjort på forhånd.

En kan lure på om det allerede nå er lurt å be om administrative samtaler med staten. Avklare rent prinsipielt hva som ligger i full kostnadsdekning, eller hvilket tallgrunnlag (i påvente av Grytten) som er tenkt brukt for å forklare bondens økonomi? Hvilke bindinger finnes mellom krav om underskrevet avtale og tidlig utbetaling?

Bør en i samme omgang varsle at landbruket for første gang vurderer dissens hvis dette ikke avklares, eller aksepterer vi å fortsatt være bondefanget? Sandra Borch kan ha de beste intensjoner. Spørsmålet blir hvor mye det hjelper oss, eller hvem som egentlig styrer showet.

Et bredt flertall i Stortinget og blant det norske folk ønsker norsk mat. Bestillingen er derfor ikke til å misforstå. Vi som leverandører må stille klare betingelser for leveransen, eller takke nei til flere oppdrag. Staten og Stortinget sitter da alene igjen med ansvaret for tomme mathyller og kollaps i norsk landbruk, ikke bonden.