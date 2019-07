I sitt svar på min kronikk støtter landbruksministeren seg fortsatt på antakelsen om at god dyrevelferd er fullt mulig i konvensjonell svineproduksjon. For hunder er det god dyrevelferd å bli luftet hver dag. For kyr er det god dyrevelferd å få beite.

For griser er det åpenbart god dyrevelferd å leve hele livet på betong og aldri få trekke frisk luft i lungene. Betongen forårsaker liggesår og beinskader, og luften gir både gris og bønder lungeproblemer. «God dyrevelferd» kan åpenbart være så mangt. For gris har vi latt det gå fullstendig inflasjon i uttrykket.

Landbruksministeren forteller at hun er åpen for en god debatt om norsk landbrukspolitikk. Svaret hennes viser det motsatte. Hun viker ikke en tomme. Hun er kategorisk. Hun virker ikke åpen for å i det hele tatt vurdere om landbrukspolitikken, prispresset og effektiviseringsjaget har en negativ effekt på dyrevelferden. Det handler om holdninger. Punktum. Diskusjon ferdig.

Hvorfor vil hun, en politiker, på død og liv unngå å snakke om politikk? Står effektiviseringslinjen i landbrukspolitikken så sterkt at den ikke engang kan diskuteres?

Landbruksministeren sier videre at hun har god dialog med næringen, som hun oppfatter har den samme virkelighetsforståelsen som henne selv. Ja, sikkert blant landbrukstoppene, byråkratene og kommunikasjonsfolkene hun har jevnlige møter med.

Kanskje hun bør bruke mer tid på å snakke med husdyrbøndene selv, eller bare lese den siste tidens debattinnlegg i denne avisen: de fra bønder, ja til og med konvensjonelle svinebønder, som langt på vei speiler min virkelighetsforståelse. Innspill fra lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Nationen-spaltist Kari Gåsvatn peker på det samme. Også Veterinærforeningen ser en selvfølgelig sammenheng mellom pris og dyrevelferd.

De siste dagene har jeg blitt nedringt av husdyrbønder, deriblant svinebønder. De har ikke ringt for å skjelle meg ut fordi jeg har bidratt til å sette næringen i dårlig lys. Tvert imot, de har gitt meg ros for å «treffe spikeren på hodet» i min beskrivelse av problemet. Jeg burde kanskje ikke være overrasket. Bøndenes pressede situasjon og deres frustrasjon over systemet var tross alt blant de mest sentrale «avsløringene» fra min tid i svinenæringen.

Landbruksministeren må begynne å ta alle disse stemmene på alvor. Hun må også forstå at bilde- og filmavsløringer fra norsk husdyrproduksjon ikke vil stoppe med den siste brennpunktdokumentaren. Skylapper mot årsakssammenhenger, og brannslukningstiltak som kun skaper krusninger på overflaten vil kanskje fungere denne gangen, men vil det gjøre det i neste runde og rundene etter?

Jeg vil anbefale ministeren å gå i dybden på problemet først som sist. Et naturlig første skritt kan være å ta tak i svinenæringens gjentakende overproduksjonsproblem som de siste årene har utviklet seg til å bli en enda større effektiviseringsdrivende faktor enn målprisen. Bollestad berører problemstillingen, men igjen er hennes mangel på landbrukspolitisk selvransakelse påfallende.

Overproduksjonsproblemet er direkte koblet til den politisk drevne effektivitetsutviklingen som har gitt mer produktive purker, og dermed mer gris i et forbrukermarked som har stagnert. Det er politisk bestemt at næring selv har ansvaret for markedsbalanseringen, men fremover har næringen i praksis knapt noen andre tillatte virkemidler enn å senke kjøttprisen og dermed tvinge de minst effektive til å legge ned.

Landbruksministeren selv sitter på den mest åpenbare langvarige løsningen på problemet: produksjonskvoter. Men en slik løsning vil bremse effektivitetsutviklingen og heve prisene, og det forklarer vel trolig hvorfor den forblir ubrukt.