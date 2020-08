Boligtrygghet med Arbeiderpartiet

I Nationen 12. august kritiserer Eva Nordlund noen boligpolitiske forslag som har kommet fra det hun omtaler som «Aps omland». Dermed bidrar hun uforvarende til surr, i en artikkel med overskriften «Ikke surr med boligpolitikken». Det er Arbeiderpartiet som bestemmer Arbeiderpartiets politikk, ferdig snakka.

Det å eie sin egen bolig, ligger dypt rotfestet i den norske folkesjelen. Selveierlinjen i boligpolitikken er Arbeiderpartiets linje. Vårt mål om et mer rettferdig Norge krever imidlertid at flere enn i dag får råd til nettopp å eie sin egen bolig. Det krever en boligpolitisk offensiv og et regjeringsskifte neste høst. Jeg deler ikke Nordlunds optimisme hva gjelder det sittende høyreregimets vilje, etter sju år som lyser av tilfredshet med tingenes tilstand og avvisning av en rekke Ap-forslag som hadde bedret situasjonen.

«Gården skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da jeg overtok.» Det norske bondeidealet må også overføres til boligpolitikken. Den eldre generasjonen kan ikke sitte og se på at noe av det mest grunnleggende for et godt liv – et sted å bo – blir redusert til et luksusgode for dagens unge. Men det er dit vi er på vei mange steder. I debatten om Forskjells-Norge er dette elefanten i rommet: Forskjellen mellom dem som kommer seg inn i boligmarkedet med foreldrenes hjelp, og dem som er dømt til å leie.

Skal vi lykkes, trenger vi overskrifter av typen «Gjør noe med boligpolitikken», og klarhet om hva som er aktuell politikk. Det vi ikke trenger, er skremsler om økt boligskatt og tåkeleggende begreper som «Aps omland». Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge, og en boligpolitikk som gir flere tryggheten og friheten som ligger i å eie sin egen bolig. Økt boligskatt for vanlige folk som eier egen bolig er ikke en del av pakken.