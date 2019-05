Bokslukarar i heile Noreg

I eit debattinnlegg publisert i Nationen 10. mai, skriv Audun Skjervøy om da han deltok på utdelinga av Bokslukarprisen med elevar og lærar frå Valldal skule.

Etter ein innleiande runde hausten 2018 der 80.000 elevar på 5. og 6. trinn frå heile Noreg las utdrag frå ti bøker i aldersgruppa 9–12 år og stemte fram fem superfinalistar, sende 6. klasse ved Valldal skule inn ein søknad om å få vere juryklasse. Som mange andre klassar hadde dei fått lyst til å lese meir. Klassen blei vald ut til å vere ein av ti juryklassar som skulle avgjere vinnaren av Bokslukarprisen. Dei fekk bøker og blei inviterte til å delta på utdelinga der dei fekk intervjue dei nominerte forfattarane og vere representerte på scena under kåringa.

Skjervøy vart med på reisa og skriv at Bokslukarprisen har bidrege til «liv, lyst, litterær interesse, fagleg alvor og leseglede» hos elevane. Det er hyggeleg å høyre og stadfestar mange av dei evalueringane vi får av prosjektet. Skjervøy vel likevel å fokusere på «eitt skår i gleda» og tek til orde for at ein bør kvotere inn «minst éi nynorskbok blant dei fem superfinalistane».

Annonse

Dermed tonar han ned at nærare 80.000 femte- og sjetteklassingar hausten 2018 fekk møte gode nynorske tekstar gjennom prosjektet. Han vel òg å tone ned at Bokslukarprisen er barnas pris. Barna er med på å påverke utvalet av titlar i antologien, dei stemmer fram superfinalistane og dei avgjer vinnaren. For oss i Foreningen! les er det viktig at barna vert lytta til, først og fremst fordi vi har erfart at det bidreg til at barna blir betre på å formulere og grunngi meiningane sine og vert meir engasjerte i lesing og litteratur.

Skjervøy hevdar på si side at Foreningen! les ikkje viser «[…] ansvar for den språklege breidda i barnelitteraturen når dei skal kåre vinnaren av Bokslukarprisen» og finn ikkje «nokon vilje til å vise at det kvart år blir gitt ut svært gode barnebøker på nynorsk også for denne aldersgruppa.» Det er ikkje berre grove påstandar, men òg heilt feil.

Foreningen! les har meir enn 20 års erfaring med formidling av litteratur på begge målformene til ulike målgrupper. Vi samarbeider med fleire nynorskaktørar og tek ei rekke omsyn når vi lagar leseprosjekt. Språkleg breidde, omsyn til sjangrar, kjønn og tema er gode døme på det. Når det gjeld aldersgruppa Skjervøy viser til, har vi dessutan eit eiga prosjekt for formidling av nynorsk litteratur for 7. trinn: Tid for ti. I løpet av dei siste åra har dette prosjektet formidla nyare nynorsk litteratur til om lag 100 000 elevar i alle fylke i Noreg.

Foreningen! les er og har alltid vore opptatt av å formidle nynorsk litteratur. Vi har eit godt overblikk over bøkene som kjem ut og veit at mange av dei nynorske bøkene held høg kvalitet.

Men vi veit òg at det kjem ut mykje færre barne- og ungdomsbøker på nynorsk enn på bokmål – berre 5,12 prosent av barne- og ungdomsbøkene er på nynorsk, ifølge dei seinaste tala til Norsk barnebokinstitutt. I skuleåret 2018/19 har det til dømes berre kome ut to romanar for aldersgruppa 9–12. Dei vert nå vurderte til Bokslukarprisen det komande skuleåret. Dette talet er openbert for lågt, og vi håper derfor at Samlaget og andre forlag vil satse på fleire bøker for aldersgruppa.

Vi er samde med Skjervøy i at nynorskelevar må få møte sitt eige språk på ein måte som gjer at dei kan vere stolte av det. Men er kvotering vegen å gå? For oss i Foreningen! les handlar det om å løfte fram dei beste av dei bøkene som faktisk kjem ut for aldersgruppa, samtidig som vi vil halde fram med politisk arbeid, dialog og samarbeid med ulike aktørar for å sikre at fleire kvalitetssterke nynorskbøker når ut til formidlarar og lesarar i heile Noreg.