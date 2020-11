I stedet omfordelte de kraftig, så de største fikk i ”bøtter og spann”, på bekostning av det store flertallet. De gjorde dem kort og godt mer avhengige av landbruksstøtte.

Jeg klarer ikke helt å se logikken i det, men det var vel en utarmingstaktikk som lå bak. Sulte de små og mellomstore i hjel, og så fortsette å kutte hos de minste av de største etter hvert.

Forenkling kalte Sylvi Listhaug det, når man fikk like mye for en sau som gikk utendørs hele året, som en som sto i et varmt og godt fjøs. Det ble sagt at noen bønder tjente hundretusener i året på dette, selv om de fikk plass til alle driftsmidlene sine i en bærepose. Ting kan bli for enkle også.

Nå har Høyre gått ut og påstått at landbruket blomstrer, og bøndene er så fornøyde og ser lyst på fremtida. Dessverre er det ikke den virkeligheten jeg og svært mange andre opplever.

Bonden som får mest, har fått 37 millioner på 10 år. 10 millioner mer på 10 år enn nummer to på lista, samtidig som han uttaler dette til E24:

"– Har du kunnet drive uten tilskudd?

– Ja, det kunne jeg ha gjort, men da måtte vi ha lagt om og tilpasset kostnadene veldig."

De fleste av dem som har bidratt til hans og andres store tilskuddsøkning, har måttet tilpasse kostnadene kraftig og gjør det hver eneste dag. Ikke at vi hadde det så fett før omleggingen heller, men det blir stadig vanskeligere å få endene til å møtes, og mismotet brer om seg i næringa. Jeg har aldri hørt det verre, hos både liten og stor, og i alle produksjoner.

Skal vi ha et landbruk og en matproduksjon over hele landet, så må tilskuddene i større grad tilfalle de som faktisk har behov for pengene.

Vi kan ikke ha bare en bonde i hver bygd, for i store deler av landet, så er det umulig å drive stort. Dessuten er det ikke alle produksjoner hvor stort er så veldig praktisk heller.

Se bare på saueholdet. Hvordan er det å sitte igjen som eneste bonde, når beiteområdene er like store og uoversiktlige som da du var med i et velfungerende beitelag med andre bønder?

Du skal føre tilsyn med dyra og du skal finne dem igjen før vinteren kommer. Det er sjelden man blir for mye folk i slike sammenhenger. Og det er jo heller ikke bare egne dyr du skal finne igjen, men også de som kommer fra andre områder. Om rovdyr skulle dukke opp, så sliter du veldig om du skal gå og lete etter døde og skadde dyr alene.

Jo da, du kan ansette noen, men de slår aldri det å ha gode kollegaer, og de jobber ikke for ”bondelønn”. Mye av overskuddet ditt forsvinner, når du må leie inn masse folk. Dessuten forvitrer fagmiljøene når det blir langt mellom bøndene. Det å ha et godt miljø, hvor du kan snakke med andre bønder, er veldig viktig. Ikke bare for det faglige, men også det sosiale og gjerne også for psyken. Det er ikke alt man kan snakke med folk flest om.

Skal vi ha et landbruk med noen få store bønder, og med billig utenlandsk arbeidskraft? Eller skal vi ha levende bygder, lys i husene, blomstrende kulturlandskap, dyr på beite, jord i hevd og mange jobber tilknyttet landbruket?

For hva med dyrlegen, den dagen det er en bonde i hver bygd? Da vil dyrlegedistriktene bli enda større enn i dag, og man må regne med å vente i timevis for å få hjelp. Hvis man får det i tide. Gir det god nok dyrevelferd?

Det har de siste 10 årene vært en tredobling av bønder som mottar mer enn 500.000 kroner i støtte per år, fra 3.000 til 9.000 bønder. De har i denne perioden økt sin andel av støtten fra 2 til 7 milliarder, og de mottok i fjor 60 prosent av den totale landbruksstøtten på 12 milliarder kroner, ifølge E24.

Vanlige bønder får derimot mindre og mindre av kaken. Tre av fire bønder i Norge har små og middels store bruk, som får under en halv million i støtte. Dette store flertallet av bønder fikk for 10 år siden 80 prosent av alle tilskudd, mens de i fjor fikk bare 40 prosent.

Disse tallene kan ikke Høyre lyve seg ifra, selv om de kommer med propagandaen sin, og gjør alt de kan for å sverte Senterpartiet, som har advart mot Høyres landbrukspolitikk.

Det er på tide at høyrefolk tar seg en tur ut i distriktene, og hører på folk, slik Trygve Slagsvold Vedum er så flink til. Nøkkelen ligger der, men når man er mer opptatt av hva man selv skal si, så kan man like gjerne la være å spørre folk. Det samme om man spør kun de man vet svarer riktig, i forhold til det man vil høre. Ekkokammer kalles det visst, men løgner blir ikke mer sanne av at de blir gjentatt i det uendelige.