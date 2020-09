Blir vi alle sosialdemokrater?

Einar Førde kom for ca. 40 år siden med påstanden "Vi er alle sosialdemokrater". Hans utbrudd kom som en følge av at han så at partiet Høyre omsider var i ferd med å godta en viss støtte til oppbyggingen av den velferdsstaten arbeiderbevegelsen da hadde stått i spissen for i hele etterkrigstiden.

I septemberutgaven av magasinet Aftenposten Innsikt gjør professor i statsvitenskap ved Columbia University, Sheri Berman, sine betraktninger om koronapandemiens konsekvenser.

Han peker på oppskrifter for løsning av dype samfunnskriser som er mye i slekt med den sosialdemokratiske samfunnsmodell. Den står for det beste fra markedstenkning kombinert med en sterk offentlig sektor.

I USA har krisen ført til økt statlig innblanding uten sidestykke. USAs sentralbank pumper nesten ubegrensede mengder penger inn i sin økonomi. I Europa har myndighetene innført enda mer dramatiske tiltak. Skandinaviske land og England har i stor grad nasjonalisert lønnsutbetalinger over en lang periode.

Står verden ovenfor en ny æra, en ny verdensorden? Noen mener det.

Professor Berman peker på at store omveltninger fører kun med seg systemendringer når reformistene har en plan, og samtidig har makten til å sette den ut i livet. Er planer og vilje for nødvendige endringer tilstede i de samfunn som trenger å løftes ut av en grådig kapitalisme til bedre liv for innbyggerne?

Den sosialdemokratiske samfunnsmodell bør være den riktige grunnmur for bygging av en bedre verden for både mennesker og miljø. Professor Berman støtter en slik modell.

Jeg må til slutt tilføye at bokverket «Sosialdemokratiets tidsalder» utgitt i 2005 av professor i historie, Francis Sejersted, gir en god beskrivelse av hvordan vår skandinaviske sosialdemokratiske samfunnsmodell ble planlagt og satt ut i livet av arbeiderbevegelsen i de nordiske land. Den er et godt eksempel til etterfølgelse i utviklingen av en bedre verden for alle.